synfis migriert von BlackBerry nach MobileIron und mobilisiert entscheidende Geschäftsprozesse

MobileIron (NASDAQ: MOBL), ein weltweit

führender Anbieter von Mobile Enterprise Security, gab heute bekannt,

dass die synfis Service GmbH, ein Spezialist für technischen Service

anspruchsvoller Geräte und Systeme in den Bereichen Sparkassen und

Banken sowie Industrie, Handel und Medizin, zentrale

Geschäftsprozesse auf der MobileIron-Plattform abwickelt.

Implementiert hat die EMM-Plattform das Braunschweiger Unternehmen

LINEAS Informationstechnik GmbH.



synfis hat eine lange Tradition in der Nutzung von mobilen

Endgeräten. 2006 hat man wie viele andere Unternehmen mit dem Einsatz

von BlackBerry Mobilgeräten sowie den entsprechenden

Management-Werkzeugen begonnen, seit März 2016 setzt der technische

Dienstleister nun auf MobileIron. "Wir benötigten eine Plattform, die

unabhängig von den verschiedenen mobilen Betriebssystemen ist und die

sich im jahrelangen Produktiveinsatz bewährt hat", begründet Kai

Pfeiffer, Leiter Prozess- & IT- Management bei synfis, die

Entscheidung für den kalifornischen EMM-Anbieter.



Smartphone und Tablet sind mittlerweile die primären Endgeräte bei

dem technischen Dienstleister. Und über die hausinterne Service-App

werden zentrale Prozesse von synfis gesteuert. Der technische

Dienstleister will den Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten vor

Ort im Service-Einsatz minimieren, damit für die Erledigung des

Kundenauftrags das Maximum an Arbeitszeit bereitsteht.



Auftragsbearbeitung rationalisiert, Servicequalität optimiert und

höchste Sicherheit garantiert



Die Vorteile der EMM-Plattform sind nach Aussage von Kai Pfeiffer

schon in mehreren Bereichen deutlich zu spüren. Bei der

Auftragsbearbeitung stellt der einfache und schnelle mobile

Datenaustausch die korrekte und einheitliche Erfassung des

Zeitaufwands sicher und sorgt damit für eine unkomplizierte,



einheitliche Abarbeitung aller Kundenaufträge. Der Aufwand für die

nachträgliche Auftragsdokumentation entfällt vollständig.



Als technischer Dienstleister für cash-, non-cash, Bezahl- und

Depositsysteme in Banken, Sparkassen, im Handel sowie in der Medizin

muss synfis höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit

erfüllen. Mit der MobileIron-Plattform profitiert die gesamte

Kundenbetreuung durch schnellere Reaktionszeiten, mehr Sicherheit,

eine erleichterte Bedienung vor Ort und eine insgesamt optimierte

Servicequalität. "Damit haben wir schon jetzt mit unserer Mobile

IT-Initiative wichtige Ziele erreicht, nämlich Servicestandards in

unserer Branche zu setzen und uns deutlich von den Mitbewerbern

abzuheben", freut sich Kai Pfeiffer.



"Die Mobiltechnologie ist das leistungsfähigste Instrument, über

das Unternehmen verfügen, um ihre geschäftlichen Abläufe zu

beschleunigen. synfis ist dafür ein weiteres gutes Beispiel. Wir sind

stolz, dass sie sich für MobileIron entschieden haben", sagt Peter

Machat, Director DACH und Osteuropa bei MobileIron.



"LINEAS als agiles Software- und Beratungshaus für

Individualsoftware, Cloudlösungen, Business-Apps und Enterprise

Mobility Management, entwickelt für seine Kunden immer die optimal

passende Lösung, um diesen einen Wettbewerbsvorteil durch Effizienz,

hoher Qualität und Geschwindigkeit zu ermöglichen. Dieses Ziel

konnten wir zusammen mit synfis nun zum wiederholten Male erreichen,

was uns natürlich sehr stolz macht", sagt Wolfgang Bauer, Leiter

Mobile Device Infrastructures von LINEAS.



Weitere Informationen zur Nutzung der MobileIron-Plattform bei

synfis finden Sie unter

https://www.mobileiron.com/de/customers/case-studies/synfis.



Über MobileIron



MobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichere

Grundlage, Mobile First-Organisationen zu werden. Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.mobileiron.com/.



Über synfis Service



synfis bietet bundesweit einen zuverlässigen und kompetenten

technischen Service für technische Produkte. Besuchen Sie uns im

Internet unter: http://www.synfis.de/



Über LINEAS - INNOVATIV, KREATIV, PROFESSIONELL



Bereits seit 1989 gehört LINEAS zu den führenden Software- und

Beratungshäusern in Niedersachsen.



Mit innovativen Ansätzen, viel Kreativität, höchster

Professionalität und großer Begeisterung tragen wir in den Bereichen

Individualsoftware, Cloudlösungen, Business-Apps und Enterprise

Mobility Management zum Erfolg unserer Kunden bei.



LINEAS bietet Systeme, Anwendungen und Beratung, die immer nur ein

Ziel verfolgen: Unsere Kunden nachhaltig und bestmöglich zu

unterstützen und somit einen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen.



Mit einem Team aus professionellen Experten, die jeden Schritt

begleiten - von der Beratung und Konzeption über die Realisierung bis

hin zum Rollout und dem anschließenden Support.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140923/147891







