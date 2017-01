Hörbuch-Tipp: "Rat der Neun - Gezeichnet" von Veronica Roth - Teil 1 des spektakulären neuen Fantasy-Zweiteilers der Bestsellerautorin von "Die Bestimmung"

(ots) -

Anmoderationsvorschlag:



Dürfen wir Sie entführen in eine ferne Galaxie? Fantasy-Hörbücher

erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dazu beigetragen hat auch

Bestsellerautorin Veronica Roth: Mit ihrer Trilogie "Die Bestimmung"

warf sie einen Blick in die Welt von morgen und begeisterte weltweit

35 Millionen Leser. Nun (17.01.) erscheint endlich ihr neuer Roman:

"Rat der Neun - Gezeichnet" ist unser Audible-Hörbuchtipp der Woche.

Oliver Heinze stellt vor:



Sprecher: In einer Galaxie, regiert vom Hohen Rat der Neun,

beherrschen Gewalt und Rache das Leben der Völker. Jeder Mensch hat

eine individuelle Gabe, die sich im Laufe seines Lebens entwickelt,

eine einzigartige Kraft, die seine Zukunft mitgestaltet. Für Cyra ist

diese Gabe aber eher eine Qual:



O-Ton 1 ("Gezeichnet", 0:12 Min.): "Da war ein Hunger in mir, von

Anfang an. Der Grund war nicht Hoffnung. Als ich ihm endlich einen

Namen gab, stellte ich fest, dass es etwas sehr einfaches war: der

Wunsch zu leben."



Sprecher: Auch Akos hat so eine Gabe. Als Cyras tyrannischer

Bruder ihn deshalb entführt und Akos als Diener in Cyras Haus hält,

kommen die beiden sich näher:



O-Ton 2 ("Gezeichnet", 0:08 Min.): "Es war so leicht zu vergessen,

dass er ein Gefangener in meinem Haus war und dass ich, wenn ich mit

ihm zusammen war, zugleich seine Bewacherin war."



Sprecher: Aber Akos denkt auch an seinen ebenfalls entführten

Bruder, den er unbedingt befreien will:



O-Ton 3 ("Gezeichnet", 0:10 Min.): "Ich werde ihn wieder nach

Hause bringen!' Akos bewegte behutsam den Kopf seines Vaters, damit

Ausu ihn ansah. 'Das verspreche ich Dir."



Sprecher: Mit aller Macht versucht er, Cyra zu überreden, ihm bei

der Flucht zu helfen.



O-Ton 4 ("Gezeichnet", 0:07 Min.): "Er schien mich genau zu



kennen, schien genau zu wissen, was er sagen musste und was mich am

meisten in Versuchung führen würde."



Sprecher: Cyra steht nun vor der wohl schwersten Entscheidung

ihres Lebens. Und wir können ihr dabei zuhören: Dass "Rat der Neun -

Gezeichnet" mit Laura Maire und Shenja Lacher gleich von zwei

Sprechern gelesen wird, macht das Audible-Hörbuch besonders

abwechslungsreich und authentisch. "Rat der Neun - Gezeichnet" ist

ein absolutes Muss für Fantasy-Fans.



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie zum Beispiel "These Broken Stars" und "Star Wars" mögen,

ist "Rat der Neun - Gezeichnet" von Veronica Roth, produziert von

"Der Hörverlag", genau das Richtige für Sie. Einfach mal auf

Audible.de klicken: Dort können Sie sich das Hörbuch ab sofort (ab

17. Januar) herunterladen. Viel Spaß beim Hören!



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

Hendrik Gerstung /PR Manager

Audible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 31 01 91-132

hendrig(at)audible.de // www.audible.de



Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Audible GmbH cover-rat-der-neun-gezeichnet-9783844525250.jpg bme-rat-der-neun

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445044

Anzahl Zeichen: 3449

Kontakt-Informationen:

Firma: Audible GmbH cover-rat-der-neun-gezeichnet-9783844525250.jpg bme-rat-der-neun

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung