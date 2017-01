Tropfen war gestern: Neue klinische Studie belegt langanhaltende Wirksamkeit von Augensprays

Augensprays mit Liposomen sind die Innovation im Bereich der Tränenersatzprodukte. Wie effektiv sie bei der Behandlung des Trockenen Auges eingesetzt werden können, wurde in einer neuen Studie getestet.

(firmenpresse) - Im Gegensatz zu herkömmlichen Augentropfen ist die einfache Handhabung ein enormer Vorteil von Augensprays: Der Patient sprüht die Sprays einfach auf das geschlossene Auge, hält es für einige Sekunden geschlossen, damit sich die enthaltenen Liposome an der Lidkante sammeln. Mit dem nächsten Wimpernschlag verteilt sich die liposomale Lösung auf der Augenoberfläche und trägt dort zum Aufbau und Unterstützung des Tränenfilms und der Lipidschicht des Auges bei. Augenspezialisten und Verbrauchern stellt sich häufig die Frage nach der Wirksamkeit dieser Methode bei der Therapie des Trockenen Auges. Eine neue Studie stellt Augensprays mit Liposomen auf den Prüfstand und liefert Gewissheit.



Das Trockene Auge - zunehmendes Krankheitsbild der digitalen Gesellschaft



Jeder fünfte in Deutschland leidet an dieser Krankheit. Dabei sind sich Betroffene ihrer Krankheit häufig nicht bewusst. Die Zahl der Erkrankten stieg in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Smartphone-, Tablet- und Bildschirmnutzung signifikant an. Ein Trockenes Auge (Keratoconjunctivitis sicca) entsteht, wenn die Drüsen am Auge zu wenig Tränenflüssigkeit produzieren oder die Tränenflüssigkeit zu schnell verdunstet. Schuld daran ist eine veränderte Zusammensetzung der Lipidschicht. Ist nicht genügend Tränenflüssigkeit vorhanden, reibt das Augenlid bei jedem Wimpernschlag über Horn und Bindehaut, was ein „trockenes“ Gefühl am Auge verursacht.



Studienaufbau - verschiedene Augensprays im Test



Im Rahmen einer klinischen Studie wurde u.a. die Wirksamkeit des Augensprays ocuvers spray hyaluron an 168 Patienten im Alter von 18 bis 90 Jahre untersucht. Hierbei sollte unter anderem überprüft werden, ob der Einsatz von Hyaluronsäure in einem liposomalen Augenspray einen zusätzlichen benetzenden Effekt bringen und den Tränenfilm stabilisieren kann.



Studienergebnisse - Augenspray mit Liposomen und Hyaluron zur Linderung des Trockenen Auges



Die Auswertungen ergaben, dass die Tränenfilmstabilität nicht nur direkt nach der Anwendung (zehn Minuten später) sondern auch langanhaltend (30 Minuten später) bei normaler, moderater und schwerer Ausprägung des Trockenen Auges signifikant zunahm. Das liposomale Augensprays ocuvers spray hyaluron verbessert somit die Befeuchtung der Augenoberfläche bei allen OSDI-Schweregraden des Trockenen Auges. Diese Augensprays können damit als wirksame Alternative zu Augentropfen eingesetzt werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ocuvers.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als inhabergeführtes Unternehmen steht der Name innomedis für Innovation, Qualität und Kundennähe. Hierbei bietet die innomedis als Gesundheitsspezialist Produkte und Dienstleistungen in 3 Geschäftsbereichen an: medical care, medical marketing und managed care.

Dies ist eine Pressemitteilung von

innomedis AG

Leseranfragen:

innomedis AG

Walther Rathenau-Str. 5

50996 Köln

Tel: +49 221 467574 42

Fax: +49 221 467574 44

MG(at)innomedis.com

PresseKontakt / Agentur:

innomedis AG

Walther Rathenau-Str. 5

50996 Köln

Tel: +49 221 467574 42

Fax: +49 221 467574 44

MG(at)innomedis.com

Datum: 17.01.2017 - 09:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1445050

Anzahl Zeichen: 2701

Kontakt-Informationen:

Firma: innomedis AG

Ansprechpartner: Maria Guttenberger

Stadt: Köln

Telefon: 022146757442



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung