HDT - Eisenbahn - Seminare zum europäischen Zugsteuerungssystem-ETCS

Seminare im Haus der Technik am 21.-23.03.2017 zu European Train Control System

(firmenpresse) - Das einheitlich europäische Zugsteuerungssystem-ETCS welches sich in Europa immer mehr ausbreitet, löst jetzt schon eine Menge der alten Zugsteuerungssysteme in Europa ab und verbreitet sich zunehmend. Deshalb ist es wichtig auf den neusten Stand zu bleiben und sich weiter zu bilden. Das Ziel des Seminars die Grundsätze des Europäischen Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystems ETCS ist es, signifikante Kenntnisse über den Aufbau und die Wirkungsweise des einheitlichen europäischen Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystems zu vermitteln und Sie auf den neusten Stand zu bringen. Umfassende Kenntnisse über Aufgaben in Projektierung, Entwicklung und Anwendung des einheitlichen europäischen Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystems ETCS werden am 21.-22.03.2017 in unserer HDT - Zweigstelle in Berlin – Mitte vermittelt. Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte, Ingenieure und Projektsteuerer, Grundkenntnisse in der Leit- und Sicherungstechnik.

Projektierung, Entwicklung und Anwendung von ETCS stehen im Mittelpunkt der interessanten Vorträge unserer Referenten unter der Leitung von Herrn Dipl.-Ing. Olaf Walter von SIGNON Berlin.

Die Referenten starten am 21. März im Haus der Technik in Berlin mit der Historie des ETCS und erläutern anschließend die gesetzliche Grundlagen sowie die Ausrüstungsstufen Level 1-3. Des Weiteren geht es um die technischen ETCS - Komponenten auf der Strecke und an den Fahrzeugen, Linking, Ortung des Zuges, Fahrterlaubniserteilung und Geschwindigkeitsprofilen samt Übertragung dieser werden diskutiert.

Geschwindigkeitsüberwachungen und Bremskurven sowie Prozeduren wie Start eines Zuges in ETCS bilden einen weiteren wichtigen Schwerpunkt des Programms. Die Kommunikation zwischen der ETCS-Streckenausrüstung und der ETCS-Fahrzeugausrüstung werden abschließend vorgetragen und mit den Teilnehmern diskutiert.

Am 23. März 2017 findet ein Praxisseminar zu diesem Thema statt. Grundlagen und Zusammenhänge der Planung und Projektierung von ETCS – Strecken werden hier durch unsere praxisversierten Referenten von SIGNON ausführlich behandelt.







Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-186-7

http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-187-7









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hdt-essen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437





PresseKontakt / Agentur:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437





Datum: 17.01.2017 - 09:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1445052

Anzahl Zeichen: 2506

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Ansprechpartner: Heike Cramer-Jekosch

Stadt: Berlin

Telefon: 030 3949341



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 50 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung