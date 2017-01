Zum 7. Mal in Folge ist Concentro unter den Top 10 der deutschen M&A-Berater für den Mittelstand

Die Concentro Management AG erreicht Platz 4 im Jahresranking 2016 des Thomson Reuters League Table Mid-Market 2016.

(firmenpresse) - Das Jahr 2016 war für die Concentro Management AG wieder äußerst erfolgreich: Mit 29 abgeschlossenen M&A-Transaktionen ist die mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft zum siebten Mal in Folge unter den Top 10 der deutschen M&A-Berater für den Mid-Market zu finden.

Der internationale Medienkonzern Thomson Reuters berücksichtigt für sein Ranking dabei Transaktionen von Unternehmen mit einem Transaktionswert bis 500 Mio. Euro. Dabei haben neben der Concentro Management AG fast ausschließlich international agierende Beratungshäuser sowie Investment- und Großbanken die führenden, ersten zehn Plätze eingenommen.

Des Weiteren konnte Concentro im Small-Cap-Ranking - bei dem Transaktionen von Unternehmen mit einem Transaktionswert bis 50 Mio. Euro berücksichtigt werden - ebenfalls den 4. Platz belegen.

"Schon sieben Jahre lang in Folge unter den Top 10 der deutschen M&A-Beratungshäuser zu sein, zeigt uns, dass wir einen erfolgreichen Weg eingeschlagen haben: Mit langjähriger Erfahrung, individueller Beratung und fundierter Expertise begleiten wir unsere Projekte und sorgen damit schließlich für erfolgreiche Abschlüsse", resümiert Lars Werner, Partner und Vorstand der Concentro Management AG.

Concentro hat im Jahr 2016 unter anderem Transaktionen in den Branchen Automotive, Baustoffe, Druckindustrie, metallverarbeitende Industrie, Spielwaren, Landwirtschaft, Logistik, kunststoffverarbeitende Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Spedition, Software sowie Umwelt/erneuerbare Energie abgeschlossen.

Dazu zählen beispielsweise die erfolgreich begleitete Nachfolgeregelung für den Nürnberger Hersteller von elektronischen Vorschalt- und Zündgeräten, Kabelverteilern und Kommunikationssystemen Schiederwerk GmbH an die französische Groupe Legris Industries SE, die Vermittlung des insolventen Automobilzulieferers Sideo Vogt GmbH/Hermann Vogt GmbH & Co. KG an die chinesische Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. oder den Verkauf der insolventen Agrargenossenschaft Werragrund an einen Privatinvestor.Weitere Referenzen und Unternehmensinformationen finden Sie hier.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.concentro.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Concentro Management AG ist eine mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten M&A-Beratung, vorwiegend in Umbruchsituationen, Restrukturierungsberatung und Unternehmenssteuerung. Mit 30 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland arbeitet Concentro umsetzungs- und erfolgsorientiert. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratungsleistung Mehrwert für den Kunden zu generieren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Concentro Management AG

PresseKontakt / Agentur:

Concentro Management AG

Christiane Al-Samarrai

Hugo-Junkers-Straße 9

90411 Nürnberg

al-samarrai(at)concentro.de

+49 911 580 58 304

http://www.concentro.de



Datum: 17.01.2017 - 10:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1445090

Anzahl Zeichen: 2386

Kontakt-Informationen:

Firma: Concentro Management AG

Ansprechpartner: Alexander Sasse

Stadt: Nürnberg

Telefon: +49 911 580 580





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung