Kfz-Nummernschild verloren oder gestohlen – das ist zu beachten

Verbraucherorganisation bietet kostenlose Hilfe an

(firmenpresse) - 17.01.2017. Es passiert immer wieder und die wenigsten wissen, wie sie reagieren müssen, wenn das Kfz-Nummernschild plötzlich nicht mehr am Auto ist. Wurde es verloren oder gestohlen, das ist die Frage. Das Fahren ohne Kfz-Nummernschild ist verboten und bei einer Kontrolle durch die Polizei sind 60 Euro Bußgeld fällig. Deshalb sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden, um neue Kfz-Nummernschilder am Auto anzubringen. Darauf weist die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) hin und gibt Tipps.



Fehlt also ein Kfz-Nummernschild sind 60 Euro fällig, doch fehlen beide Kfz-Nummernschilder, muss das Auto sogar stehen bleiben. „Wenn das Kfz-Nummernschild gestohlen wurde, muss als erstes bei der Polizei der Verlust der Schilder angezeigt werden. Diese stellt dann eine sogenannte Verlusterklärung aus, die den Halter des Wagens vor einem Verdacht schützt, wenn z.B. mit dem Kfz-Nummernschild eine Straftat begangen wird“, erklärt Jürgen Buck, Vorstand der Geld und Verbraucher e.V. Übrigens, die Kosten für neue Schilder, etc. können sich schnell auf über 100 Euro summieren.



Wie man bei einem Verlust der Kfz-Nummernschilder weiter vorgehen muss, zeigt die Geld und Verbraucher e.V. unter www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“ und stellt unter „Kfz-Nummernschilder - gestohlen oder verloren, das ist zu beachten“ die Tipps und Hinweise kostenlos zur Verfügung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.geldundverbraucher.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es den Verbraucher zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Leseranfragen:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Tel: (0 71 31) 9 13 32-0

Fax: (0 71 31) 9 13 32-119

E-Mail: info(at)geldundverbraucher.de

PresseKontakt / Agentur:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Ansprechpartner Presse:

Siegfried Karle (GVI-Präsident, Dipl.-Betriebswirt (FH): 07131-91332-20,

Jürgen Buck (GVI-Vorstand, Dipl.-Betriebswirt (FH) und Bankkaufmann): 07131-91332-12

Datum: 17.01.2017 - 10:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1445103

Anzahl Zeichen: 1472

Kontakt-Informationen:

Firma: GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI)

Ansprechpartner: Siegfried Karle

Stadt: Heilbronn

Telefon: 07131-91332-20



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung