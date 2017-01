Erste Antennen von ONE FOR ALL mit DVB-T2 HD-Antennenlogo durch Deutsche TV-Plattform lizenziert

SV 9425 und SV 9440: Volle Tauglichkeit für den reibungslosen Empfang des neuen DVB-T2 HD-Angebotes

Die One For All-Antennen SV 9425 (links) und SV 9440 (rechts)

(firmenpresse) - Enschede, Gronau 17. Januar 2017 - Die Deutsche TV-Plattform hat erste DVB-T Antennen von ONE FOR ALL mit dem DVB-T2 HD-Antennenlogo zertifiziert. Hierbei werden u.a. Mindestanforderungen bei Verstärkung, Gewinn und Filtern geprüft. Pünktlich zum Start des Regelbetriebs von DVB-T2 HD und freenet TV am 29. März 2017 wurden der SV 9425 und der SV 9440 damit die volle Tauglichkeit für den reibungslosen Empfang des neuen DVB-T2 HD-Angebotes attestiert.



Die SV 9425 gehört zur neuesten Serie von DVB-T2 Antennen, die ONE FOR ALL jüngst zur IFA 2016 vorgestellt hat und von Fachmedien regelmäßig mit Bestnoten getestet werden. Wie alle Antennen dieser Serie verfügt die SV 9425 über eine automatische Verstärkungsregelung (44 dB) für ein gleichbleibendes Ausgangssignal auch bei schwankendem Eingangspegel. Ein integrierter 4G/LTE-Filter sorgt für kristallklare Bilder und satten Sound. Die SV 9425 für den Inhaus-Empfang kann flexibel stehend, flach liegend oder an der Wand installiert werden. Sie eignet sich für Entfernungen von bis zu 25 Kilometern zum Senderstandort.



Die Folienantenne SV 9440 punktet vor allem durch ihr ultraflaches Design mit einem Durchmesser von weniger als 1 Millimeter. Die Indoor-Antenne für den DVB-T2 Empfang bietet 45 dB Verstärkung, die Installation erfolgt an der Wand oder stehend. Zusätzliche Flexibilität bieten eine schwarze bzw. weiße Produktoberfläche auf der Vorder- bzw. Rückseite. So fügt sich die Antenne problemlos in jede Umgebung ein. 4G- und GSM-Blockfilter schirmen den Empfang zuverlässig gegen Störsignale ab. Die aktive Antenne, die für den Einsatz in einem Empfangsradius von bis zu 25 Kilometern zum Senderstandort konzipiert wurde, erhielt vom Fachmagazin Satvision das Testurteil "gut" (91,3 Prozent, Ausgabe 8/2016).



"Wir freuen uns, dass mit der Lizenzierung erster Antennen die Leistungsfähigkeit unserer DVB-T2 HD-Empfänger nochmals nachhaltig bestätigt wird", erklärte Stefan Müller, Sales Director DACH-Region und Central Eastern Europe von ONE FOR ALL. "Das neue Antennenfernsehen bietet schärfste Bilder in Full-HD-Qualität. Zuschauer sollten daher auf eine lückenlos gute Empfangskette setzen und ihren DVB-T2-Receiver durch eine leistungsstarke Antenne von ONE FOR ALL komplettieren. Dies betrifft nicht nur Zuschauer, die von DVB-T ALT auf DVB-T2 wechseln. Auch für viele Kabelzuschauer, die von der anstehenden Analogabschaltung betroffen sind, ist Full-HD via DVB-T2 eine echte und kostengünstige Alternative."





http://www.oneforall.de



One For All mit Hauptsitz in Enschede, Niederlande, ist der führende Anbieter im Bereich Universalfernbedienungen. Zum Produktportfolio gehören zudem leistungsstarke DVB-T Antennen sowie TV-Wandhalterungen. One For All ist weltweit operierende Einzelhandelsmarke der Universal Electronics Inc. (www.uei.com). Das 1986 gegründete Unternehmen (NASDAQ: UEIC) führt weltweit im Bereich drahtloser Steuerungstechnologien für das vernetzte Haus. UEI entwickelt und vermarktet innovative Lösungen für die Steuerung von Unterhaltungselektronik, digitalen Medien und Hauselektronik und treibt als Mitglied bei DVB services die Vermarktung im Digital-TV-Sektor mit voran. Weiter Informationen über One For All finden Sie unter www.oneforall.de



One For All

Hindenburgstraße 20, 51643 Gummersbach

