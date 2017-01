Neuer Geschäftsführer beim Hotelportal für den Mittelstand – merolt GmbH

Das Hotelportal für den Mittelstand verstärkt sich zum Januar 2017 mit 2 Experten aus den Bereichen eCommerce und Travel. Tom Hinzdorf wird neuer CEO beim Leipziger Hotelportal für Geschäftsreisende. Der 43-Jährige ergänzt die strategische Geschäftsführung um Jörg Frohberg und Christian Dominka.

T.Hinzdorf - neuer Geschäftsführer der merolt GmbH

(firmenpresse) - Mit Tom Hinzdorf tritt ein e-Commerce Experte an die Spitze des Unternehmens. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Business Development, die er bei internationalen Internet-Unternehmen wie eBay, mobile.de und Home24 in leitenden Funktionen erworben hat. Zuletzt war er beim Schweizer Start-Up Siroop als CCO für den sortimentsseitigen Aufbau des Marktplatzes verantwortlich.



„merolt ist ein spannendes Start-Up mit einer tollen Nachricht für den Geschäftsreisenden im Mittelstand. Die Vision für dieses Unternehmen - Geschäftsreisen genauso leicht, bequem und kostengünstig zu machen wie für die Großen - ist ein lohnenswertes Ziel. Ich freue mich sehr, eng mit den beiden Gründern und dem gesamten Team zu arbeiten, damit in Zukunft noch mehr Unternehmen von merolt‘s Vision profitieren können.“



merolt kann sich zudem über einen absoluten Reiseprofi mit Christian Elsässer (50) freuen. Als CCO bringt dieser aus seinen Positionen bei BCD Travel, HRG und Sabre Travel Network langjährige Erfahrung aus der Reisebranche mit.







merolt ist das neue B2B-Hotelportal für Geschäftsreisen. Mit innovativen Features können Office-Managerinnen einfach und schnell Hotels für alle Mitarbeiter buchen. Eine einheitliche und sofortige Rechnung für jede Übernachtung vereinfacht den Verwaltungsprozess enorm.

