DYMATRIX unterstützt Europas größten Zeitschriftenverlag Bauer Media Group bei der Optimierung des Multi-Channel Marketings

Schnelle und unkomplizierte Ablösung des alten Kampagnenmanagementsystems und Inbetriebnahme von DynaCampaign

(firmenpresse) - Stuttgart, 17.01.2017 – Die Bauer Media Group – Familienunternehmen in fünfter Generation und Europas größter Zeitschriftenverlag – hat sich nach einem mehrstufigen Auswahlprozess für die DYMATRIX CONSULTING GROUP als Lösungspartner für die Einführung der Multi-Channel & Marketing Automation Plattform DynaCampaign entschieden.



Nach einem erfolgreichen Proof of Concept startete DYMATRIX mit der Umsetzung. Zunächst standen der Datenbankwechsel von Oracle auf MS-SQL und die Erneuerung sowie Erweiterung des bisher verwendeten Multi-Channel Kampagnenmanagementsystems im Vordergrund.

„Die schnelle und unkomplizierte Ablösung des vorhandenen Kampagnenmanagementsystems sowie die anschließende Arbeit mit DynaCampaign bestätigten uns in unserer Entscheidung, dieses Projekt gemeinsam mit DYMATRIX umzusetzen“, so Frank Zander, Leitung Business Intelligence Bauer Vertriebs KG. „Von der deutlichen Steigerung des Automatisierungsgrades im Direktmarketing sowie der Effizienzsteigerung durch Planungs- und Kampagnenfreigabeprozesse profitieren wir enorm.“

DYMATRIX löst das bisher verwendete System CHORDIANT durch die eigens entwickelte Lösung DynaCampaign ab. Sämtliche Kampagnen- und Marketingdatenbank-Informationen wurden migriert, der bestehende E-Mail-Service Provider Inxmail integriert und umfangreiche Kampagnen-Freigabeprozesse unterstützt.

„Mit dem Einsatz unserer Kampagnenmanagementlösung DynaCampaign kann Bauer Media in Zukunft sein Multi-Channel Marketing immer weiter optimieren. Durch die offene Architektur und Schnittstellen bietet das System eine eigenständige Administration und Weiterentwicklung – und auch hiervon profitieren beide Seiten“, meint Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX.



Über DYMATRIX

Die DYMATRIX CONSULTING GROUP GmbH ist einer der führenden deutschen Lösungsanbieter für die Themen Customer Analytics, Marketing Automation und Kampagnenmanagement. Der Fokus liegt dabei auf dem Auf- und Ausbau von Kundenwissen als Basis für erfolgreiche Unternehmenssteuerung und effizientes Marketing. Die Analytiker der DYMATRIX verfügen über branchenübergreifendes Know-how aus über 1000 Projekten im Mittelstand und bei DAX-notierten Großunternehmen, bei Spezialanbietern sowie Marktführern.

Die Softwarelösungen basieren auf den jahrelangen Erfahrungen der DYMATRIX. Mit diesen Lösungen können Unternehmen ihre Kunden/Interessenten mit individualisierten Angeboten kanalübergreifend ansprechen. Sie können dadurch passende und inhaltlich relevante Botschaften und Angebote zum passenden Zeitpunkt, und damit auch in Echtzeit, über alle In- und Outbound-Kanäle anbieten. Basis bildet die integrierte Web- und Kundenanalyse, welche auf dem historischen und gegenwärtigen Kundenverhalten aufbaut.

Die DYMATRIX CONSULTING GROUP GmbH ist seit August 2014 Teil der PI/A Performance Interactive Alliance, einer der führenden Unternehmensgruppen für Digital Strategy, Marketing und Analytics Automation sowie Services.

Mehr Informationen unter www.dymatrix.de



