Integrationspass - Dokumenten App fileee als Integrationsbegleiter

Durch viele kleine und große Aktivitäten findet man sich immer besser in der neuen Heimat zurecht. Die in Zusammenarbeit vom Landkreis Dachau und der fileee GmbH entwickelte App “Integrationspass” hilft bei der Organisation von Dokumenten im Integrationsprozess und bietet durch ein Gutscheinsystem Vergünstigungen bei kulturellen Angeboten und regionalen Geschäften.

v.l. Marcel Huber (Minister f. Bundesangelegenh.), Stefan Löw (Landrat), Eike Thies - (fileee)

(firmenpresse) - Punkte sammeln und einlösen



Mit dem Integrationspass sollen Integrationsbemühungen von Migranten anerkannt werden. Die Nachweise über die Teilnahme an Angeboten, wie etwa Sprach- und Integrationskursen, können mit dem Smartphone fotografiert und elektronisch eingereicht werden. Nach erfolgreicher Prüfung der eingereichten Unterlagen werden Punkte gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können dann gegen Gutscheine für regionale Angebote eingelöst werden. Hierzu zählen beispielsweise Besuche von Musikschulen, Museen oder der Einkauf bei lokalen Geschäften. Bei der Auswahl der Einlösemöglichkeiten liegt das Augenmerk vor allem auf Angeboten, die die Kommunikation und das Zusammenleben fördern.





Verwaltung und Organisation im Integrationsprozess



Neben der Förderung von Integrationsmaßnahmen und weiterführenden Angeboten hilft der Integrationspass auch die Vielzahl der im Integrationsprozess benötigten Unterlagen einfacher zu verwalten. Da die Nutzer der App angehalten werden, ihre Unterlagen und Nachweise digital abzulegen, können diese über sog. Tags in digitale Ordner nach Themen einsortiert werden. In einem virtuellen Ordner entsteht so eine Übersicht aller Unterlagen, die für Behördengänge oder Bewerbungsprozesse benötigt werden. Hierdurch können bei einem Termin Dokumente direkt digital ausgetauscht, fehlende Unterlagen abgerufen und Nachweise erbracht werden oder Bewerbungsunterlagen einfacher eingereicht werden.





Vorstellung des Integrationspasses



Im Rahmen des Gesamtprojekts “Integration mit Augenmaß” (IMA) wurde der Integrationspass am vergangenen Donnerstag in Dachau vorgestellt. Neben Landrat Stefan Löwl war auch der bayerische Staatsminister Marcel Huber anwesend, der sich sowohl vom Integrationspass als auch dem Gesamtprojekt begeistert zeigte: “Hier wird etwas angepackt. Ich würde mir wünschen, dass alle 71 Landkreise und 25 kreisfreie Städte in Bayern dieses System einführen - das würde das Leben erleichtern.”





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die 2011 von vier Studenten der Wirtschaftsinformatik gegründete fileee GmbH hat die Vision, eine völlig neue Art der Dokumentenverwaltung für Privatpersonen zu etablieren. Das gleichnamige DMS fileee ermöglicht den Import, die Verwaltung und die Organisation von Dokumenten im Browser, sowie auch auf mobilen Geräten. fileee ist mit deutschen Servern nicht nur sicherer und zentraler Verwaltungsort für alle Dokumente, sondern auch Produktivitätstool zur Unterstützung bei der alltäglichen Arbeit. Dank der intelligenten Analyse werden wichtige Informationen automatisch erkannt und Unterlagen sinnvoll und individuell geordnet. Im Unternehmenskontext kann fileee als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbrauchern fungieren. Indem in fileee ein verknüpftes Firmenprofil erstellt wird, können Kommunikations- und Serviceprozesse vollständig digital und sicher abgebildet werden.

