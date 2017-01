Unternehmen der "TOPLIST der Telematik" am 09. Mai im Konferenzprogramm auf der transport logistic 2017

Renommierte Experten aus dem profunden und hochkompetenten Kreis qualifizierter Telematik-Anbieter der "TOPLIST der Telematik" diskutieren und referieren über die vielfältigen Herausforderungen, welche vor der Logistik- und Transportbranche stehen und wie man diese mithilfe von Telematik-Systemen sehr gut meistern kann.





Besucherinnen und Besucher des Konferenzprogramms der Mediengruppe Telematik-Markt.de erleben am 09. Mai 2017 im Halle B2 (Ost) ab 16 Uhr einen spannenden Telematik-Talk, moderiert vom Chefredakteur Peter Klischewsky.



Das Thema des Veranstaltungsblocks der Mediengruppe Telematik-Markt.de:

"Subunternehmer und gemietete Flotten - Einbindung externer Dienstleister und Dienstleistungen in Transportunternehmen"





Der Telematik-Talk



Seit vielen Jahren erfreut sich der Telematik-Talk großer Beliebtheit, denn die kompetente Runde der Gesprächsteilnehmer darf wieder drängende Fragen von Leserinnen und Lesern der Fachzeitung Telematik-Markt.de beantworten, zu denen selbstverständlich auch Anwender und Interessenten gehören.



Nutzen Sie daher diese Möglichkeit und richten Sie Ihre Fragen an die Redaktion der Mediengruppe Telematik-Markt.de





Die Einzelvorträge



Im Veranstaltungsblock der Mediengruppe Telematik-Markt.de sind auch Einzelvorträge von Experten vorgesehen. Hier erklären qualifizierte Telematik-Anbieter aus der "TOPLIST der Telematik" ihre innovative Lösungen im direkten Dialog mit Gästen und Besuchern.



Aus der "TOPLIST der Telematik" präsentieren sich auf der transport logistic 2017 diese Unternehmen.







http://www.telematik-markt.de



Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



Telematik-Markt.de

