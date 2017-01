Young Innovations expandiert

Dave Sproat, CEO von Young Innovations (Bildquelle: Young Innovations)

(firmenpresse) - Heidelberg, 17. Januar 2017 - Der amerikanische Dentalhersteller Young Innovations verstärkt sein Engagement in Europa: Im November wurde eine europäische Zentrale in Heidelberg eröffnet und aktuell werden die Linien Young Dental und Zooby gelauncht. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago ist in den USA in vielen Bereichen Marktführer und produziert darüber hinaus Handelsmarken für die weltweit größten Dentalhändler.

Dave Sproat, CEO von Young Innovations, erläutert die Gründe für die Expansion: "Unsere Marken Microbrush und DryTips sind in Europa bereits sehr bekannt. Darüber hinaus bemerken wir seit einiger Zeit eine große Nachfrage nach unserem Prophylaxesortiment sowie ein kontinuierlich gewachsenes Bewusstsein, dass Prävention der Schlüssel zur Mundgesundheit ist. Wir als Leader in diesem Segment haben uns daher entschlossen, Young Dental und Zooby offiziell auf den europäischen Markt zu bringen und unsere über Jahrzehnte erworbene Expertise zur Verfügung zu stellen." Beide Serien kommen bei der professionellen Zahnreinigung für Erwachsene und Kinder zum Einsatz. Weitere Produkteinführungen folgen im Rahmen der Messe IDS.

Das Unternehmen besitzt bereits seit längerem ein Logistikzentrum in Irland. Seit 2016 sind im deutschen Heidelberg Verwaltung, Marketing und Vertrieb von Young Innovations Europe stationiert. Heidelberg ist hervorragend angebunden an das Rhein-Main-Gebiet und die europäische Dentalindustrie und somit die ideale Plattform für enge Beziehungen zu großen Händlern. Genauso wichtig ist der intensive Austausch mit Wissenschaftlern, Kliniken und Praxen und ihr Feedback für die Entwicklung neuer Produkte. Dazu Dave Sproat: "Im Fokus stehen die Erhöhung der Effizienz, der klinische Mehrwert für den Patienten sowie der Komfort des Behandlers. Wir liefern Premiumqualität, damit Zahnärzte jederzeit das optimale Equipment zur Verfügung haben und immer das beste Resultat erzielen können."

Young Innovations auf der IDS: Halle 11.2, Stand P056





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ydnt.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Young Innovations



Young Innovations ist ein führender Entwickler, Hersteller und Händler von hochwertigen Dentalprodukten. Das amerikanische Unternehmen hat seinen Sitz in Chicago, die europäische Zentrale befindet sich im deutschen Heidelberg. Weitere Standorte sind in Kalifornien, Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois und Irland. Das Unternehmen wurde im Jahr 1900 gegründet und befindet sich seit 2013 im Besitz von Linden Capital Partners.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Young Innovations

PresseKontakt / Agentur:

KONNEKT PR

Sonja Britta Reber

Postfach 12 06 03

69067 Heidelberg

konnekt(at)email.de

+49 (0)6221-894 086 0

https://www.konnektpr.de/



Datum: 17.01.2017 - 11:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1445156

Anzahl Zeichen: 2069

Kontakt-Informationen:

Firma: Young Innovations

Ansprechpartner: Jeannine Fink

Stadt: Heidelberg

Telefon: +49 (0)6221-434 544 2





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung