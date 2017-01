Hotels an der Mosel

Vom Wellness Hotel bis zur Unterkunft beim Winzer

Schloss Hotel Petry Treis-Karden

(firmenpresse) - Wohnen wie die Fürsten, dinieren wie die Könige? Hotels an der Mosel ermöglichen jeden Traumurlaub. Sei es Schlosshotel, Romantikferien, Wellness oder Familienauszeit - die Unterkünfte in der Moselregion haben das richtige Angebot für jeden Geschmack.

Luxus oder uriges Ambiente, Gemütlichkeit und Gastfreundschaft, die Hotels auf mosel-erlebnisse.de bieten ein breites Angebot für Erholungssuchende, Abenteurer, Naturliebhaber und Romantiker. Die Besonderheit der Gegend sind Weinhotels, denn Riesling, Gewürztraminer und Grauburgunder sind hier zu Hause. Hier können Gäste durch die hauseigenen Weinberge schlendern und die schmackhaften Trauben vor Ort genießen.

Auch hinsichtlich der Gegend haben Urlauber eine breite Auswahl. Wohnen mitten in verträumten Winzerorten mit kunstvollen Fachwerk-Gebäuden, zentral in historischer Umgebung römischer oder mittelalterlicher Kultur oder einsam inmitten üppiger Landschaft, am Wasser, auf dem Hang, mit Panoramablick - die Orte an der Mosel zeigen vielseitige und attraktive Möglichkeiten.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe jeden Aufenthaltsortes und sind leicht erreichbar. Burgen, Schlösser, Naturschauspiele, geschichtsträchtige Gebäude und Plätze, es gibt viel zu sehen und zu erleben am Moselufer. Deutschlands längste Hängebrücke "Geierlay" befindet sich im Moseltal, ebenso die Vulkaneifel, in deren Park 300.000 jährige Geschichte der fruchtbaren Gegend gelehrt wird. Das Mittelalter hat eine große Anzahl an Burgen hinterlassen wie in kaum einer anderen Region: die Reichsburg Cochem, Burg Eltz, Ehrenburg oder Burg Arras sind nur wenige, die einen Ausflug lohnen. Rittersäle, Rüstungen, Burghöfe und historische Gewänder können bestaunt und bewundert werden. Hinzu kommt der traumhafte Ausblick, den die erhabende Lage der Gebäude ermöglicht.

Sehenswert sind auch die Premiumwanderwege, Traumpfade und Moselschleifen, die für Wanderer je nach Schwierigkeitsgrad speziell ausgewiesen sind. Hier kann die Schönheit der abwechslungsreichen Landschaft am besten erlebt werden.

Mit Mosel Urlaub sammeln Feriengäste unvergessliche Erinnerungen. Der Reiseführer Mosel hilft bei der Planung und Gestaltung des Wunschurlaubs mit einer breiten und übersichtlichen Auflistung von Übernachtungen, Ausflugszielen und sportlichen und unterhaltsamen Aktivitäten.





Das junge und frische Portal für die Mosel ist Ihr Erlebnis Guide und Mosel Reiseführer. Möchten Sie einen unvergesslichen und atemberaubenden Aufenthalt in einer der schönsten Regionen Deutschlands genießen. Mosel-Erlebnisse.de steht für ESSEN. TRINKEN. MEHR ERLEBEN an der Mosel. Wir sind Ihr Ansprechpartner, möchten Sie Events oder Ihre Location eintragen oder einen Moselurlaub verbringen, den Sie ganz nach Ihren eigenen Ansprüchen gestalten. Für Unternehmer sind kostenlose Einträge Ihres Business möglich, Sie können Starter Pakete und Premium Pakete buchen, Ihre Restaurants oder Veranstaltungen auflisten und kostenlos Events hinzufügen.

Mosel-Erlebnisse.de

