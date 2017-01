Verbindliche staatliche Haltungskennzeichnung für Fleischprodukte muss freiwillige Selbstverpflichtungen ersetzen

(ots) - Das von Bundeslandwirtschaftsminister Christian

Schmidt im Vorfeld der Grünen Woche angekündigte "staatliche

Tierwohllabel" für Fleischprodukte wird vom Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND) als unzureichend kritisiert. Schmidt

setzte erneut auf Freiwilligkeit, obwohl bisherige Versuche zur

freiwilligen Kennzeichnung der Tierhaltungsform wie die sogenannte

"Tierwohl-Initiative" nicht zu den gewünschten Erfolgen geführt

hätten.



"Nur eine verbindliche staatliche Haltungskennzeichnung entspricht

dem Wunsch der Verbraucher nach einer klaren Kennzeichnung von

Lebensmitteln. Wer kein Fleisch aus Massentierhaltung kaufen will,

muss eindeutig erkennen können, wie die Tiere gehalten wurden", sagte

der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger.



"Entscheiden die Produzenten selbst, ob sie auf Fleischprodukten

Schmidts Label einsetzen oder nicht, wird es weiterhin keine

verbindliche Kennzeichnung geben. Minister Schmidt hat inzwischen

zugeben müssen, dass mehr als vier Fünftel der Verbraucher kein oder

nur geringes Vertrauen in die Bilder auf den Fleischverpackungen

haben. An einem Verbot irreführender Werbung und an einer

verpflichtenden staatlichen Kennzeichnung für Fleisch und andere

tierische Lebensmittel führt aus unserer Sicht kein Weg vorbei",

sagte Weiger.



Der BUND-Vorsitzende verwies auf die Erfahrungen mit der

verpflichtenden Kennzeichnung von Eiern. "Die Kennzeichnung von Eiern

ist ein Erfolg. Seit Start der Kennzeichnungspflicht werden fast nur

noch Eier aus artgerechterer Haltung gekauft. Eier von Hühnern aus

Käfighaltung wurden fast vollständig vom Markt verdrängt. Das zeigt,

dass sich bei einer klaren Kennzeichnung viele Menschen bewusst für

mehr Tierschutz entscheiden", sagte Weiger.



Nach dem Vorbild der Eierkennzeichnung wäre auch bei

Fleischprodukten die Einführung der bereits bekannten Einstufung von



Null bis Drei zu empfehlen. Dies würde Verbraucher in die Lage

versetzen, Fleischprodukte aus weniger artgerechter Haltung zu meiden

und stattdessen Ware auszuwählen, bei deren Produktion strengere

Umwelt- und Tierschutzstandards gelten würden. "Eine wachsende

Nachfrage nach umwelt- und tiergerecht hergestellten Fleischprodukten

ist ein wichtiger Hebel beim Umbau der Tierhaltung", sagte der

BUND-Vorsitzende.







