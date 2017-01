"Das Sacher. In bester Gesellschaft" startet erfolgreich im ZDF /

Erfolgreicher Auftakt für den historischen ZDF-Zweiteiler "Das

Sacher. In bester Gesellschaft": 7,17 Millionen Zuschauer

(Marktanteil 20,9 Prozent) sahen am Montagabend, 16. Januar 2017, das

vielschichtige Gesellschaftsdrama. Der mit Josefine Preuß, Julia

Koschitz, Ursula Strauss, Florian Stetter, Peter Simonischek,

Bernhard Schir, Joachim Król, Simon Schwarz, Laurence Rupp, Robert

Palfrader, Jasna Fritzi Bauer, Robert Stadlober, Dietmar Bär und

anderen prominent besetzte Film war die besteingeschaltete Sendung

des Tages.



"Das ist ein sehr schöner Erfolg und rundet den Jahresauftakt

exzellent ab: Nach unserem Nele-Neuhaus-Zweiteiler und dem Thriller

mit Jan Josef Liefers haben wir am Montag abermals ein sehr großes

Publikum erreicht. Ich bedanke mich besonders bei Oliver Berben, der

diesen Film gemeinsam mit der MR-Film produziert hat, und bei unseren

Kollegen vom ORF, mit denen wir diesen großen Zweiteiler

koproduzieren durften", so ZDF-Fernsehfilm-Chef Reinhold Elschot.



Für die anschließende Dokumentation "Die Königin von Wien - Anna

Sacher und ihr Hotel" von Beate Thalberg interessierten sich 5,17

Millionen Zuschauer (17,5 Prozent Marktanteil).



Den zweiten Teil des "Sacher" zeigt das ZDF am Mittwoch, 18.

Januar 2017, 20.15 Uhr. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs nehmen

die Ereignisse im Sacher eine neue, überraschende Wendung.



