BAHN-BKK EXTRA Darmkrebsscreening: Dem Gesetzgeber einen Schritt voraus

(ots) - Seit Ende 2016 hat der Gemeinsame

Bundesausschuss (G-BA) in Zusammenarbeit mit dem Institut für

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ein

Einladungsschreiben zum Darmkrebsscreening für gesetzliche

Krankenkasse entworfen. Ziel ist es, einer 2013 verabschiedeten

Gesetzesänderung folgend, ein effektives Programm zur

Darmkrebs-Früherkennung aufzubauen.



Die BAHN-BKK ist in diesem Bereich dem G-BA und IQWiG und dem

Wunsch des Gesetzgebers schon einen Schritt voraus. Bereits seit 2015

werden BAHN-BKK-Kunden über die Vorteile und Risiken des

Darmkrebsscreenings schriftlich informiert und die Versicherten im

Alter zwischen 50 und 55 Jahren entsprechend zum Früherkennungstest

eingeladen.



Seit Januar 2015 haben 9.654 Kunden der BAHN-BKK einen solchen

Test angefordert und 6.115 haben den Stuhltest an das Labor

übermittelt. Bei 5.599 Versicherten fiel der Test negativ aus. Bei

immerhin 516 Versicherten konnte ein Hinweis auf eine mögliche

Darmerkrankung festgestellt und den Betroffenen eine weitergehende

Untersuchung empfohlen werden.



Unter dem Motto "Keine Vorsorge ist umsonst" leistet die BAHN-BKK

seit zwei Jahren einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung von

Darmkrebserkrankungen.



"Prävention ist uns eine große Herzensangelegenheit. Wir als

Präventionskasse haben es uns zum Ziel gemacht, unseren Kunden jede

Möglichkeit zu bieten frühzeitig aktiv zu werden, um mögliche Risiken

durch die Krebsfrüherkennung rechtzeitig zu erkennen. Es freut uns

umso mehr, dass dieses EXTRA, welches für unsere Kunden kostenfrei

ist, so gut in Anspruch genommen wird. Daran erkennen wir sehr gut,

dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben." Hanka Knoche,

Vorstand der BAHN-BKK.



Die BAHN-BKK ist mit rund 680.000 Kunden einer der größten

betrieblichen Krankenversicherer Deutschlands. Als Spezialistin der



Verkehrsbranche bietet sie insbesondere den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern von Verkehrsunternehmen einen umfassenden Service und

intelligente sowie nützliche EXTRAS. Sie gehört zu den innovativsten

und attraktivsten Krankenkassen.







