Die schönsten Fincas im Urlaub auf der Insel Mallorca

(firmenpresse) - Für die schönste Zeit des Jahres, seinen Urlaub, kann man auf der Insel Mallorca viele Ferienunterkünfte buchen. Ein toller Trend sind die vielen schönen Fincas auf der Insel Mallorca. Es gibt viele unterschiedliche Fincas auf der gesamten Insel. Der Urlauber hat die Wahl zwischen Fincas für 4 Personen bis zu großen Fincas für max. 24 Personen. Bei der Ferienhaus Agentur www.mallorca-fincavermietung.com findet der Gast das passende Ferien Domizil. Man kann eine Finca mit seiner Familie oder mit Freunden mieten. Die Fincas sind auf der gesamten Insel zu finden. Immer mit einem großen Grundstück und keinen direkten Nachbarn. Ruhe und Erholung sind hier garantiert. Es gibt Landhäuser im rustikalen, landestypischen Stil oder auch moderne Fincas. Alle haben einen großen Garten und einen Pool. Weitere Ausstattungen sind unterschiedlich. So gibt es diese Ferienimmobilien mit hochwertigen Ausstattungen oder auch mal mit einem Meerblick. Teilweise verfügen die Fincas über Klimaanlagen und vieles mehr. Die Ausstattung, die Lage und ein Meerblick entscheiden über die Preise. Je hochwertiger die Finca und je beliebter die Lage desto höher der Preis.

Die Ferienimmobilien finden Sie auf der gesamten Insel. In der Nähe aller bekannten Küstenorte wie Cala D´Or, Cala Ratjada, Alcudia oder Pollensa oder in der Nähe des Gebirges wie Estellens oder Soller. Aber auch in der Inselmitte wie in der Nähe von Inca, Petra oder Manacor. Genauso wie im Süden in der der Nähe der Orte Campos, Llucmajor und viele mehr. Überall auf der gesamten Insel findet der Urlauber Fincas und Ferienhäuser. Die Homepage www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ bietet die schönsten Urlaubs Immobilien. Entscheiden tut hier der Urlauber, ob er lieber im südlichen Teil Mallorcas oder nördlichen Teil seinen Urlaub verbringen möchte. Die Insel Mallorca ist extrem vielseitig und bietet für jeden Gast die entsprechende Region.

Eine Finca ist immer Abseits vom Massentourismus und nicht in den Regionen der Bettenburgen und großen Städten mit Hotels und viel Trubel. Ein Landhaus liegt wie der Name schon sagt auf dem Lande oder ländlich. So hat der Gast ein Ferienhaus mit viel Ruhe und einem großen Garten und in der Regel seinen eigenen Pool. Wenn der Urlauber etwas Abwechslung wünscht, kann man bequem oft in nur wenigen Minuten mit dem Mietwagen in die nächste Stadt fahren oder an den Strand und kehrt dann wieder zurück in seine Oase der Ruhe. So hat man viele Möglichkeiten und kann sich seine Urlaubstage gestalten wie man es mag. Auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com/luxus-fincas/ findet der Urlauber exklusive Luxus Villen und Fincas. Jeden Tag anders oder einfach nur auf seiner gebuchten Finca in den Tag hineinleben und die Ruhe auf dem Land genießen.

Wer auf Hotelservice nicht verzichten möchte, der kann ein Fincahotel mieten. Es gibt zahlreiche kleine und sehr schöne Fincahotels in unterschiedlichen Regionen auf ganz Mallorca. Vom kleinen rustikalen Fincahotel bis zum Luxus Fincahotel ist auf Mallorca nahezu alles möglich. Das Internetportal www.mallorca-fincavermietung.com bietet elegante Fincahotels und Ferienwohnungen. Nur direkt am Strand wird man kein Fincahotel finden. Diese liegen ebenfalls immer ländlich und Abseits vom Tourismus. Mallorca ist eine traumhafte Insel im Mittelmeer und bietet viele unterschiedliche Ferienunterkünfte für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Einen schönen Urlaub.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mallorca-fincavermietung.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Team von Mallorca Fincavermietung bietet Ihnen ein exklusives Angebot von über 900 Ferien Unterkünften wie Fincas, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Landhotels und Fincahotels in allen Preisklassen auf Mallorca und Menorca an. Die ausführlichen Beschreibungen mit vielen Fotos machen das Aussuchen leicht. Sie können Ihren Individual Urlaub buchen und wählen zwischen Ferienhäuser mit privaten Pool, einer ruhigen preiswerten Finca, einer Ferienwohnung am Strand oder einem Landhotel mit Flair für Ihren erholsamen Urlaub auf der Insel. Selbstverständlich können Sie auch eine Luxus Villa mit Meerblick mieten oder ein gemütliches Fincahotel. Die große Auswahl von der schönen, typischen und günstigen Finca bis zum modernen exklusiven Luxus Ferienhaus mit privatem Pool machen einfach Spaß beim Auswählen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite mit den vielen günstigen Last Minute Sonderangeboten für Ihren preiswerten Urlaub in Spanien.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Casas 1963 S.L.U.

PresseKontakt / Agentur:

Casas 1963 S.L.U.

Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rosselló 23

07002 Palma de Mallorca

info(at)mallorca-fincavermietung.com

0034 971 800 249

http://www.mallorca-fincavermietung.com



Datum: 17.01.2017 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445192

Anzahl Zeichen: 3643

Kontakt-Informationen:

Firma: Casas 1963 S.L.U.

Ansprechpartner: Stefan Suttner

Stadt: Palma de Mallorca

Telefon: 0034 971 800 249





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung