Selbstanlieferung von Röntgenbildern – Datenschutz während Archivräumung und Transport maßgeblich

Bremen, 17. Januar 2017 Alte Röntgenbilder und die dazugehörigen Patientenakten holen Entsorgungsunternehmen in der Regel von Arztpraxen und Kliniken ab, um diese anschließend sicher und fachgerecht zu entsorgen. Schmidt + Kampshoff bietet seinen Kunden aus Medizin und Industrie neben der Abholung zum Wunschtermin auch die Möglichkeit der Selbstanlieferung. Filme aus Deutschland und Europa können direkt zur Entsorgungsanlage des Unternehmens nach Rhede transportiert werden. Für den gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutz während der Archivleerung und des Transports sind die medizinischen Einrichtungen selbst verantwortlich.

(firmenpresse) - „Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb steht Schmidt + Kampshoff in erster Linie für einen Rundum-Service. Von der Archivräumung und Abholung über den Transport bis hin zur Verwertung übernehmen wir bei der Röntgenfilm- und Patientenaktenentsorgung alle Aufgaben“, so Monica Calvo Moreno, Vertriebsleiterin und Datenschutzbeauftragte von Schmidtentsorgung. „Einige Kunden möchten Ihre Filme jedoch auch direkt anliefern, beispielsweise aufgrund praxis- oder klinikinterner Vorgaben. Das ist bei uns natürlich möglich und erfordert lediglich eine vorherige telefonische Anmeldung“, ergänzt Dr. Martin Hetzer, Leiter der Entsorgungsanlage am Standort Rhede in Nordrhein-Westfalen. Hier werden ankommende Röntgenfilme gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vernichtet und enthaltenes Silber sowie Kunststoff zurückgewonnen.



Angenommen werden die alten Filme und dazugehörige Akten oder auch überlagerte unbelichtete Röntgenfilme bei Schmidt + Kampshoff im Krommerter Weg 56-58 in 46414 Rhede. Um den Datenschutz der vertraulichen Dokumente zu gewährleisten, muss die persönliche Übergabe unter Tel. 02872-94 81032 vereinbart und das Entsorgungsmaterial in verschlossenen Behältern angeliefert werden. Die Sortierung der Filmarten und Papiere übernimmt die eigene Sortierung von Schmidt + Kampshoff kostenfrei. Dabei werden alle Teilschritte von der Übernahme, dem Auspacken und Sortieren, Schreddern und Verproben bis zur Entsorgung und Verwertung nach DIN SPEC 66399-3 dokumentiert. Je nach Menge und Qualität der übergebenen Altfilme fällt die abschließende Vergütung aus.



Weiterführende Informationen zur Entsorgung von Röntgenbildern und Patientenakten finden Sie hier www.schmidtentsorgung.de sowie unter www.roentgenfilmentsorgung.de.



Kontakt: Monica Calvo Moreno, Schmidt + Kampshoff GmbH, Georg-Henschel-Str. 1, 28197 Bremen, Telefon: +49 421 835 444 0, Telefax: +49 421 835 444 11, E-Mail: mcm(at)schmidtentsorgung.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.roentgenfilmentsorgung.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sind wir auf den Ankauf und die Entsorgung von Röntgenbildern nach Bundesdatenschutz (BDSG) spezialisiert. Dazugehörige Akten und Datenträger vernichten wir gleich mit. Seit 1983 arbeiten wir europaweit für Kunden aus Medizin, Industrie und Werkstoffprüfung. Neben unserem Standort in Bremen haben wir in Deutschland Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und eine eigene Entsorgungsanlage am Standort Rhede. Wir entsorgen, verwerten und vernichten in geschlossenen Entsorgungsprozessen nach DIN 66399-3 – fachgerecht, datenschutzkonform und rückstandslos. Wiederverwertbare Materialien führen wir in den industriellen Kreislauf zurück.



Die Entsorgung kleinerer Mengen von Röntgenbildern gehört ebenfalls zu unserem Angebot: Mit der X-RAYBOX bieten wir Praxen, Laboren und Kliniken ein kostenfreies, sicheres und zeitsparendes System für Kleinmengen bis 20 Kilogramm.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schmidt + Kampshoff GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt Katrin Sturm, Agenda 17. Agentur für Public Relations, Dittrichring 17, 04109 Leipzig, Telefon: +49 341 980 90 90, Telefax: +49 341 980 89 17, E-Mail: info(at)agenda17.de

Datum: 17.01.2017 - 12:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1445202

Anzahl Zeichen: 2606

Kontakt-Informationen:

Firma: Schmidt + Kampshoff GmbH



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.1.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung