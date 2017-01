Fusion bei Brunel: Entwicklungszentren vereint

Seit dem 1. Januar 2017 zählt das in Hildesheim ansässige Entwicklungszentrum Brunel Communications offiziell zum Entwicklungsdienstleister mit akkreditiertem Prüflabor, der Brunel Car Synergies GmbH mit Hauptsitz in Bochum.

Geschäftsführer Brunel Car Synergies, Peter Bolz (C) Brunel GmbH

Bochum/Hildesheim, 17. Januar 2017. Mit dem Schwerpunkt Embedded Systems des Hildesheimer Standorts – nun ebenfalls firmierend als Brunel Car Synergies GmbH – erweitert das Bochumer Unternehmen sein Portfolio. Bereits im vergangenen Jahr bündelten die zwei Entwicklungszentren in einem ersten Schritt ihre Kompetenzbereiche, um auf die sich wandelnden Anforderungen und die steigende Nachfrage im Automobilbereich zu reagieren.



Neue Standorte und erweitertes Angebot

Mit der jetzt vollzogenen Fusion bekräftigt Brunel seine Unternehmensausrichtung. Peter Bolz, Geschäftsführer der Brunel Car Synergies GmbH, erklärt: „Durch die Zusammenlegung unserer operativen Leistungen in 2016 bieten wir unseren Kunden ein breiteres Spektrum und liefern Entwicklungsdienstleistungen für zahlreiche Fahrzeugkomponenten aus einer Hand. In Stuttgart und Wolfsburg konnten wir bereits neue Standorte eröffnen, sodass wir nun in bedeutenden Hochburgen der deutschen Automobilindustrie direkt vor Ort sind.“ Das Portfolio umfasst die Planung und Umsetzung im Hard- und Softwaredesign, Tests und Validierungen sowie die Konzeption, Berechnung und den Prüfstandbau für Fahrzeuge oder einzelne Bauteile. Alle Dienstleistungen werden neben Bochum und Hildesheim auch in München erbracht. Neben Aufträgen in der Automobilbranche realisiert der Entwicklungsdienstleister mit akkreditiertem Prüflabor auch Projekte in der Agrar- und Bahntechnik sowie der Luft- und Raumfahrt.



Bei Interesse an einem persönlichen Gespräch mit Peter Bolz, dem Geschäftsführer der Brunel Car Synergies GmbH, kontaktieren Sie uns gerne.



Über die Brunel Car Synergies GmbH



In dem Entwicklungszentrum mit akkreditiertem Prüflabor, Brunel Car Synergies GmbH mit Standorten in Bochum, Hildesheim, München, Stuttgart und Wolfsburg werden von rund 120 Messtechnikern und Ingenieuren auf 100 Prüfanlagen vielseitige Funktions- und Lebensdaueruntersuchungen an Komponenten und Systemen durchgeführt. Der Entwicklungsdienstleister ist seit mehr als zehn Jahren als Partner für die Fahrzeugindustrie etabliert und arbeitet für Unternehmen der Automobilbranche, der Agrar- und Schienenverkehrstechnik sowie der Luft- und Raumfahrt. Die Brunel Experten arbeiten dabei gemäß mehreren hundert Normen und Spezifikationen, führen Betriebsfestigkeitsprüfungen durch und erbringen unter anderem Nachweise für Rüttel- und Vibrationsbelastungen oder Klimaauswirkungen. Darüber hinaus übernehmen unsere Spezialisten bei Brunel Car Synergies in enger Abstimmung mit den Kunden die Planung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Hard- und Softwaredesign, Test und Validierung sowie Konzeption, Berechnung und Prüfstandbau.





Mit über 40 Standorten und einem Netzwerk von 3.000 hochqualifizierten Mitarbeitern ist die Brunel GmbH einer der führenden Ingenieurdienstleister innerhalb der DACH-Region und Tschechiens. Seit über 20 Jahren unterstützt Brunel Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit ganzheitlichen Projektlösungen in allen Bereichen des modernen Engineerings. Dabei lösen die Ingenieure, Informatiker, Techniker und Manager komplexe Aufgaben entlang der gesamten Prozesskette: von der Entwicklung über Konstruktion, Verifikation, Prototyping und Testing bis hin zum Management Support. Brunel verfügt zusätzlich über Entwicklungszentren mit Kompetenzen in den Bereichen Engineering, Prüfstandbau, Hard- und Softwareentwicklung sowie Prüfungen für die Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Die Brunel GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe Brunel International N.V., die mit mehr als 11.000 Mitarbeitern an 104 Standorten in 37 Ländern aktiv ist.

