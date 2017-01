Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) kauft 8,00%-Nachrang-Anleihe der GOLFINO AG

(firmenpresse) - Düsseldorf, 17. Januar 2017 - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 8,00%-Nachrang-Anleihe der GOLFINO AG (A2BPVE) neu in das Portfolio aufgenommen.

Die GOLFINO AG wurde 1986 von Christel und Dr. Bernd Kirsten gegründet und startete als Strickspezialist. Bis heute hat sich das inhabergeführte Unternehmen zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Sportswear entwickelt und ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Golfbekleidung.

Die im November 2016 begebene Nachrang-Anleihe mit Laufzeit bis 2023 verfügt über einen Zinskupon von 8,00% p.a. Der Erlös aus der Emission der Anleihe ist Bestandteil eines mittelfristigen Finanzierungskonzeptes für die weiteren Expansionsschritte des Unternehmens. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab dem 18.11.2019 zu 101,00% des Nennbetrages sowie ab dem 18.11.2021 zu 100,50% des Nennbetrages vorgesehen.

Im Dezember 2016 konnte das Unternehmen eine Bankenkonsortialfinanzierung über insgesamt 18 Mio. Euro abschließen. Mit Hilfe dieser Kreditlinie soll nicht nur die Rückzahlung der alten Anleihe gewährleistet, sondern auch der weitere Expansionskurs unterstützt werden. Dennoch möchte der Golfmode-Hersteller mit der neuen Anleihe weiter am Kapitalmarkt aktiv bleiben, wenn auch in reduziertem Umfang.

Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und untereinander gleichberechtigte Verbindlichkeiten der Emittentin, die gegenüber allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig sind. Die Anleihegläubiger treten daher mit ihren Forderungen in voller Höhe und allen daran haftenden Rechten (z. B. Zinsen) hinter sämtliche Forderungen aller bestehenden und künftigen Gläubiger der Emittentin zurück.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): "Die GOLFINO AG weist als europäischer Marktführer für Golfbekleidung eine attraktive Nischenpositionierung auf. Darüber hinaus ergeben sich durch die IT-Investitionen der letzten Jahre weitere Wachstumspotenziale, die durch die jetzige Optimierung der Finanzierungsstruktur weiter unterstützt werden."

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): "Mit dem Kauf der 8,00%-Anleihe der GOLFINO AG hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Rahmen der laufenden Überwachung des Anleihenmarktes sein Portfolio zu attraktiven Konditionen erweitert. Das Analyse- und Überwachungsverfahren KFM-Scoring ergab bei der nachrangigen GOLFINO-Anleihe zuletzt ein Kaufsignal. Die Anleihe trägt mit einem Kupon von 8,00% p.a. zu dem attraktiven gewichteten Zinskupon im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei, der aktuell bei 6,84% p.a. liegt."

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 wird die KFM Deutsche Mittelstand AG dem Fondsmanagement eine Ausschüttung von 2,17 Euro je Fondsanteil vorschlagen. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

