Premiere für großflächige Lichtlösungen und die Neuerfindung des Flachdachfensters

Als Vorreiter im Markt stattet Velux ab sofort alle Standardfenster serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas innen aus und präsentiert auf der BAU innovative Lösungen für alle Anforderungen an hohe Wohnqualität

(firmenpresse) - Hamburg / München, Januar 2017. Gleich zwei beeindruckende Fensterlösungen für mehr Tageslicht unter dem Dach präsentiert Velux vom 16. bis 21. Januar auf der diesjährigen BAU. Im Mittelpunkt des Messeauftritts in Halle A3, Stand 339, steht dabei die Neuerfindung des Flachdach-Fensters: Die neue Variante Konvex-Glas wird mit ihrer leicht gewölbten äußeren Scheibe hohen Ansprüchen an Design und Funktion gleichermaßen gerecht. Im Schrägdach eröffnet die Velux Lichtlösung "Panorama" als gaubenähnliche Kombination von bis zu sechs Dachfenstern neue Dimensionen bei der Belichtung des Dachgeschosses. Darüber hinaus stattet Velux ab sofort alle Standardfenster serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas innen aus. Außerdem bietet der Dachfensterhersteller den Fensterlüfter Smart Ventilation für zusätzliche Fenstergrößen an und erweitert das Sortiment der automatisch betriebenen Sonnenschutz-Produkte. Zudem können sich die Besucher über eine neue Hebevorrichtung informieren, die den einfachen Transport von Dachfenstern per Kran ins Dachgeschoss ermöglicht.

Mit dem neuen Flachdach-Fenster Konvex-Glas, verfügbar ab April 2017, haben die Tageslichtingenieure von Velux das Flachdach-Fenster neu erfunden: Die elegante Tageslichtlösung fügt sich mit ihrer leicht gewölbten äußeren Scheibe nicht nur besonders harmonisch ins flache oder flachgeneigte Dach ein, sondern wurde darüber hinaus für den Einsatz von Velux Sonnenschutzprodukten optimiert. Gleichzeitig sorgt die konvexe, randlose Scheibe im Außenbereich dafür, dass Regenwasser vollständig abläuft und damit eine Montage auch bei 0 Grad Dachneigung ohne zusätzlichen Aufkeilrahmen zur Gewährleistung einer Mindestneigung möglich ist.

Lichtlösungen eröffnen neue Dimensionen im Schrägdach

Auch für das Schrägdach wird auf der BAU eine innovative Produktlösung vorgestellt: die Dachfenster-Kombination Panorama. Als Teil der neuen Produktkategorie "Lichtlösungen" bietet Velux mit der gaubenähnlichen Konstruktion nicht nur die Möglichkeit, mehr Wohnfläche mit voller Stehhöhe zu gewinnen, sondern zugleich Lichteinfall und Ausblickkomfort deutlich zu erhöhen. Das Produkt ist ab März 2017 als 4er- oder 6er-Kombination im Komplett-Paket erhältlich. Es enthält neben den Fenstern die für die Unterkonstruktion benötigten Bauteile sowie Eindeckrahmen, Dämm- und Anschlussprodukte und wird von Velux mit einem Preisvorteil von 10 Prozent gegenüber dem Kauf der Einzelprodukte angeboten.

Mehr Sicherheit und Vielfalt bei der Verglasung

Zudem stellt Velux sein neues Scheibenprogramm vor: Alle Standardfenster sind innen künftig serienmäßig mit Verbund-Sicherheitsglas ausgestattet. Eine reißfeste Folie bindet bei einem Scheibenbruch die Glassplitter und erhöht darüber hinaus den Einbruchschutz. Als Vorreiter im Markt erfüllt der weltgrößte Dachfensterhersteller damit bereits in diesem Jahr die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit von Scheiben nach DIN 18008. Zudem erweitert Velux sein Verglasungssortiment um die neue 3-fach-Verglasung "Energie" und sorgt zugleich mit neuen Bezeichnungen für mehr Übersicht und eine bessere Orientierung. Die neuen Verglasungsvarianten sind ab März 2017 erhältlich.

Erweitertes Zubehör-Sortiment schützt vor Sonne und schlechter Luft

Die elektrischen und solarbetriebenen Sonnenschutz-Produkte von Velux bekommen Zuwachs. Beide automatischen Bedienvarianten sind ab sofort auch für das Wabenplissee und die solarbetriebene erstmals für das Plissee erhältlich. Darüber hinaus wurde das Design überarbeitet. Dies zeigt sich in den für alle Produkte vereinheitlichten schmalen Seitenschienen. Beim kompletten Velux Integra® Sonnenschutz-Sortiment findet sich der Motor jetzt in der unteren Bedienschiene. Im Bereich des Lüftungszubehörs ist das Produkt Smart Ventilation, ein Fensterlüfter mit Wärmerückgewinnung, zukünftig auch für Dachfenster in den Breiten 94 cm und 114 cm verfügbar.

Erleichterungen fürs Handwerk

Um Handwerkern die Arbeit zu erleichtern, hat Velux eine Hebevorrichtung für den Transport von großen, schweren Dachfenstern in das Dachgeschoss entwickelt. Sie ermöglicht es - nach nur wenigen Handgriffen - Velux Dachfenster mit einem Gesamtgewicht von bis zu 120 Kilogramm per Kran schnell, leicht und sicher in das Dachgeschoss zu befördern. Darüber hinaus bietet Velux mit dem Innenfutter-Zusatzelement LLD für eine Dachdicke von 50 cm und optimiertem Flexschaum beim Velux Eindeckrahmen ab sofort neue Anschlussprodukte an.

Großflächige Belichtung für flache Dächer

Besucher des Velux Messestandes können sich in München nicht nur über Flachdach-Fenster, Dachfenster und das entsprechende Zubehör informieren, sondern auch über das Modulare Oberlicht-System. Die für öffentliche und gewerbliche Immobilien entwickelte Oberlichtlösung verbindet elegantes Design mit den Vorzügen vorgefertigter und einfach zu montierender Module und ist in der Variante Lichtband auch für den privaten Wohnungsbau verfügbar.





Über die VELUX Deutschland GmbH

Die VELUX Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen VELUX Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die VELUX Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Solarkollektoren sowie Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente Sensorsysteme tragen zu einem angenehmen Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von VELUX reduzieren den Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an.

