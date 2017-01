*NEU!* Geschäftsführung für Techniker, Ingenieure und Naturwissenschaftler

3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Führung, Unternehmensplanung, Unternehmenssteuerung und Haftung.



/> Auf welche Stellschrauben kommt es bei der Unternehmensplanung und der Bilanz an?

/> Wie sichern Sie die Liquidität zuverlässig ab?

/> Wie schützen Sie sich wirksam vor Haftungsrisiken?

/> Wie führen Sie arbeitsrechtlich sichere Mitarbeitergespräche?

/> Wie können die Mitarbeiter gezielt zu Spitzenleistung geführt werden?





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



31.01.-02.02.2017 in München

07.03.-09.03.2017 in Leipzig

04.04.-06.04.2017 in Stuttgart & Frankfurt

07.06.-09.06.2017 in Hamburg



Ihr Nutzen:



1. Tag Unternehmensplanung für Geschäftsführer:



/> Unternehmensplanung: Einfach, verständlich und transparent!



/> Bilanzen richtig lesen und besser verstehen



2. Tag Liquiditätsplanung & Geschäftsführer-Haftung:



/> "Richtiger'' Einsatz der Finanz- und Liquiditätsplanung bei der Unternehmenssteuerung



/> Haftung des Geschäftsführers - Pflichten und Risiken im Überblick



/> Sicherer Umgang mit dem Arbeitsrecht



3. Tag Führung: Impulse für Geschäftsführer:



/> Unternehmensziele mit den "richtigen'' Führungstechniken sicher erreichen



/> Besondere Herausforderungen im Führungsalltag



Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Geschäftsplanungs- und Rating-Tool gemäß Bankenstandard

+ Branchen-Kennzahlen und Top-Kennzahlen zur optimalen Steuerung der Finanzen

+ Liquiditätsplanung gemäß Bankenstandard

+ Muster für die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags, des Geschäftsführer-Vertrags sowie

der Geschäftsordnung

+ Standortbestimmung Führungskompetenz und Führungsverhalten

+ Zielvereinbarungs- und Mitarbeitergespräche erfolgreich führen



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.







Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.

Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Informieren Sie sich jetzt über unsere neuen Seminartermine 2017!



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!







