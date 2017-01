Endlich im deutschen Free-TV! STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER ab 11. Februar im Disney Channel

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die drei Schrottsammler Zander, Kordi und Rowan haben es nicht nur faustdick hinter den Ohren ? sie sind auch die Helden von STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER. Die neue Animationsserie feiert am 11. Februar um 19.45 Uhr im Disney Channel deutsche Free-TV-Premiere. Die drei Freemaker Geschwister halten sich in ihrer Heimat ? der weit, weit entfernten Galaxis ? mit einem riskanten Job über Wasser: Als Schrottsammler sind sie immer auf der Suche nach den Überresten vergangener Weltraumschlachten. Aus den Trümmerteilen bauen die Geschwister neue Raumschiffe und verkaufen sie gewinnbringend in ihrem eigenen kleinen Shop. Als das jüngste Familienmitglied bei einem seiner Streifzüge eine mysteriöse Verbindung zur Macht entdeckt, beginnt für die Freemaker ein echtes Abenteuer. Denn Rowan findet in einer Höhle des Regenwaldplaneten Nal Kapok das so genannte Kyberschwert, ein Teil eines uralten mächtigen Artefakts! Noch bevor er sich überlegen kann, was er mit seinem Fund anstellen kann, stößt ein mysteriöser Jedi zu ihm: Naare. Sie überredet den abenteuerlustigen Jungen, ihr bei der riskanten Suche nach weiteren Teilen des Reliktes zu helfen...

STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER widmet sich neben vielen neuen Helden auch alten Bekannten des Star WarsTM Universums, die beim Kampf gegen das Imperium Zuflucht im Shop der Freemaker Familie finden. Dabei werden den tapferen Geschwistern die grundlegenden Werte und das Gemeinschaftsgefühl der Rebellion vermittelt und sie erfahren, was es wirklich bedeutet, eine Familie zu sein.

Die mitreißende Adventure-Comedy-Serie ist zeitlich zwischen den Filmen ?Episode V ? Das Imperium schlägt zurück? und ?Episode VI ? Die Rückkehr der Jedi-Ritter? angesiedelt und widmet sich Ereignissen, die unabhängig von der Star Wars Trilogie einzuordnen sind. STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER besticht durch schrägen Humor und den typisch skurrilen Stil der LEGO Star Wars Produktionen: Etablierte Star Wars Charaktere treffen auf neue Helden und Bösewichte und stürzen sich gemeinsam in spannende Abenteuer.

Die Freemaker Familie:

Rowan Freemaker ist ein mutiger, für die Macht empfänglicher 12-Jähriger voller Abenteuerlust und einem starken Gerechtigkeitssinn. Immer wenn die Freemaker einen guten Rat brauchen, ist Rowan derjenige, der den richtigen Weg weist. Mithilfe der Macht entdeckt er das Kyberschwert, ein uraltes Artefakt mit enormer Kraft. Die Suche nach den fehlenden Teilen des mächtigen Lichtschwertes verwickelt Rowan und die Freemaker in einen epischen Kampf gegen das Imperium, um den Frieden in der Galaxis wieder herzustellen.

Kordi Freemaker ist der Kopf und die Beschützerin des Familien-Shops ?Freemaker Bergung & Reparaturen?. Die 16-Jährige nimmt ihre beiden Brüder stets unter ihre Fittiche. Sie sucht die Ziele aus und legt den Kurs des StarScavenger Raumschiffs fest. Kordi ist klug, kompetent, schlagfertig und kann sich aus fast jeder brenzligen Situation herausreden, in die die Freemaker geraten. Sie hält immer Ausschau nach neuen Geschäftsideen, damit die Familie genug Geld hat, die Miete rechtzeitig zu bezahlen.

Zander Freemaker ist der große Bruder, den sich jedes Kind wünscht. Er ist ein 18-jähriger Spitzenpilot und charmanter Rebell und bringt die Freemaker an alle Hotspots der Galaxis. Sein umfassendes Wissen über Raumschiffe erlaubt es ihm, fast jedes Schiff zu identifizieren. Er ist ein talentierter Raumschiff-Bauer, der zwar selten Anweisungen befolgt, sich aber geniale Kreationen einfallen lässt. Er tendiert dazu, sich blindlings ins Abenteuer zu stürzen? und diese Angewohnheit bringt ihn und seine Geschwister nicht selten in große Schwierigkeiten.

RO-GR a.k.a. Roger ist ein rostiger Kampfdroide und Veteran der Klonkriege, den die Freemaker Familie auf einem Müllhaufen gefunden hat. Durch eine kleine Umprogrammierung haben sie ihn zu einem Butler Droiden gemacht, der jedoch nicht ganz die Erwartungen der Familie erfüllt... Auch wenn er es gut meint, machen ihn seine Bemühungen zu einem unberechenbaren Chaos-Verursacher. Dennoch ist er wirklich nützlich und seine unmittelbaren Erfahrungen mit den Jedi kommen sehr gelegen, als Rowan lernen muss, mit der Macht umzugehen.

Sendehinweis:

Star Wars Shorts, Free-TV-Premiere im Disney Channel

Ab dem 07.01.2017, samstags um 13:30 Uhr: ?STAR WARS: DAS ERWACHEN DES WIDERSTANDS?

STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER, Free-TV-Premiere im Disney Channel

Ab dem 11.02.2017, immer samstags und sonntags um 19:45 Uhr

Programm-Informationen und druckfähiges Bildmaterial: www.disney-content.de

Über Disney Channel

Der Disney Channel ist seit Januar 2014 frei empfangbar. Der Sender konzentriert das Programmangebot tagsüber auf Kinder und Familien, am Abend stehen Erwachsene, vor allem Frauen im Fokus. Im Internet stehen den deutschen TV-Zuschauern unter www.DisneyChannel.de ein Live-Stream und Catch Up Service zur Verfügung, sowie eine kostenlose Disney Channel App für Smartphones und Tablets.

Über Lucasfilm Ltd.

Lucasfilm Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Walt Disney Company, gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Film, Fernsehen und der Produktion von digitalen Unterhaltungsthemen. Neben der Kinofilm- und Fernseh-Produktion umfassen die Unternehmensaktivitäten Spezialeffekte/ visuelle Effekte und Audio Postproduktion, modernste digitale Animation, interaktive Unterhaltungssoftware und das Management der globalen Merchandising-Aktivitäten der Entertainmentlizenzen, inklusive der legendären Franchises STAR WARS und INDIANA JONES. Der Hauptsitz von Lucasfilm Ltd. ist in Nordkalifornien.

Lucasfilm, das Lucasfilm Logo, STAR WARS und verwandte Lizenzthemen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern eingetragene Marken der Lucasfilm Ltd. und/oder deren Tochterunternehmen oder sind urheberrechtlich geschützt. TM & © 2014 Lucasfilm Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken oder Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Über die LEGO Gruppe

Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO® Stein, einer der weltweit führenden Spielwarenhersteller.

Getreu dem Leitsatz ?Only the best is good enough? setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die ?Baumeister von morgen? durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com entdeckt werden.

Für mehr Informationen der LEGO Gruppe, Jahresberichte und weitere Informationen zur LEGO Gruppe, unseren finanziellen Ergebnissen und unserem sozialen Engagement finden Sie unter http://www.LEGO.com/aboutus.

LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. © 2016 The LEGO Group.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/qo0v94

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/film-tv/endlich-im-deutschen-free-tv-star-wars-die-abenteuer-der-freemaker-ab-11-februar-im-disney-channel-86085

=== Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker (Bild) ===

Shortlink:

http://shortpr.com/q9y9pi

Permanentlink:

http://www.themenportal.de/bilder/star-wars-die-abenteuer-der-freemaker





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/film-tv/endlich-im-deutschen-free-tv-star-wars-die-abenteuer-der-freemaker-ab-11-februar-im-disney-channel-86085



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

interactive21 GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

interactive21 GmbH & Co. KG

Karin Schlamp

Prinz-Ludwig-Str. 7

80333 München

Disney-Bildredaktion(at)interactive21.de

+49 (0) 89 1271061 19

http://shortpr.com/qo0v94



Datum: 17.01.2017 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1445220

Anzahl Zeichen: 8822

Kontakt-Informationen:

Firma: interactive21 GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Karin Schlamp

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 89 1271061 19





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung