Boom im Weihnachtsgeschäft ging an Printen-Hersteller Lambertz vorbei

Berlin, 17. Januar 2017 - Entgegen der allgemeinen Hochstimmung im

Handel zur Bilanz des Weihnachtsgeschäfts äußert sich der Chef des

Süßwarenherstellers Lambertz eher verhalten: "Das Saisongeschäft

verlief bei uns gut. Es war aber kein Rekordjahr, dazu war der

September, der Startmonat, durchgängig zu warm", sagte Hermann

Bühlbecker dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 2/2017; EVT 19.

Januar 2017). Lambertz ist als führender Hersteller traditioneller

Produkte wie Printen, Stollen und Dominosteinen für das

Weihnachtsgeschäft ein guter Indikator für die Branche. Der

Handelsverband HDE, der noch keine endgültige Bilanz vorgelegt hat,

erwartet für das Weihnachtsgeschäft 2016 aber insgesamt einen neuen

Rekordumsatz von 91,1 Milliarden Euro mit einem Plus von 3,9 Prozent

zum Vorjahr.



Vor 40 Jahren bekam Bühlbecker die Geschäftsführung des siechenden

Familienunternehmens übertragen. Der damals 26-Jährige baute die

Printenfabrik durch ein breiteres Sortiment und zahlreiche Übernahmen

zu einem Süßwaren-Konzern aus. Der Durchbruch kam Anfang der

80er-Jahre mit Dominosteinen. "Ein Rewe-Einkaufsleiter gab mir den

ersten großen Auftrag: zwei Millionen Dominostein-Packungen! Das war

unser Einstieg ins Großgeschäft", sagte Bühlbecker in der

'Capital'-Interviewserie "Meine erste Million". "Dafür mussten wir

eine teure Anlage kaufen und noch einige Millionen Schulden

aufnehmen. Aber das war die Rettung."



Lambertz verkauft heute neben klassischen Weihnachtsprodukten auch

saisonunabhängige Produkte wie Konferenz-, Bio- und Vitalgebäck sowie

Frischbackwaren. Lambertz beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitern und

erzielt 650 Mio. Euro Umsatz. "Zu uns gehören heute 20 Firmen,

darunter die schönsten und ältesten deutschen Marken aus Aachen,

Nürnberg und Dresden", so Geschäftsführer und Alleingesellschafter



Bühlbecker.







