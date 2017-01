/ New Media & Software

BOARD International kündigt seine erste globale Anwenderkonferenz in Europa und den USA an

Vom 2. bis 5. April 2017 in Las Vegas, Nevada, und vom 21. bis 24. Mai 2017 am Lago Maggiore in Italien

(firmenpresse) - BOARD International, der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware zur Entscheidungsfindung, hat heute bekannt gegeben, dass BOARDVille 2017, die erste globale Anwender- und Partnerkonferenz, vom 2. bis 5. April 2017 in Las Vegas, Nevada, und vom 21. bis 24. Mai 2017 am Lago Maggiore in Italien stattfinden wird.

Die beiden gespiegelten Events werden BOARDs breite Community von Kunden, Partnern, Analysten und Mitarbeitern über drei Tage zusammenbringen, um zu lernen, zu netzwerken und sich über Best Practices im digitalen Wissen auszutauschen. Dazu werden inspirierende Keynotes, Updates zur rasanten Entwicklung von BI und Performance Management Software sowie der BOARD-Technologien, Breakout Sessions, interaktive Workshops und eine Akademie für tiefergehende Trainings angeboten.

"BOARDVille stellt einen signifikanten Meilenstein dar in BOARDs kontinuierlichem Wachstum und andauerndem Engagement, Bedürfnisse von Kunden und Partnern zu erfüllen", erklärt Giovanni Grossi, CEO von BOARD International. "Wir wollen die Kultur von Datenanalyse und Entscheidungsfindung feiern und unseren Kunden gleichzeitig die Mittel und den direkten Zugang zu den besten BOARD-Experten der Welt bieten."

Der Name des Events, "BOARDVille 2017 - Das Zentrum digitaler Entscheidungsfindung", erinnert an eine ideale virtuelle Stadt des BOARD-Wissens, in der Teilnehmer die Gelegenheit haben, eine Mischung aus Fachvorträgen, Workshops, Networking und Unterhaltung zu genießen. Veranstaltungsteilnehmer können alle Stadtteile von BOARDVille besuchen: die Attraktionen und Anziehungspunkte, die diese virtuelle Stadt zu bieten hat, und die exklusiven BOARD Updates und ausführlichen Präsentationen. Zu den BOARDVille-Stadtteilen gehören:

-"City Hall": Hier werden die BOARDVille-Teilnehmer willkommen geheißen und erhalten ihren Konferenzpass und erste Orientierungshinweise.

-"Theater": Das Plenum, in dem BOARD-Management Produktneuigkeiten und internationale Marktführer Updates zu den neuesten Branchen-Trends präsentieren.

-"Gym": Gym steht für Breakout Sessions und praktische Workshops mit BOARD-Experten sowie für Case Studies von Kunden und Partnern.

-"Academy": Hier werden tiefergehende Trainings und Einblicke in spezielle BOARD-Lösungsthemen angeboten.

-"Street Market": Das ist die Showcase Area, in der BOARD-Experten und -Partner ihre neuesten technologischen Lösungen vorstellen.

BOARDVille 2017 stellt eine einmalige Gelegenheit für die Teilnehmer dar, um die vielfältigen Funktionalitäten und die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Entscheidungsplattform BOARD weiter zu entdecken und einen direkten Kontakt zu Fachkollegen und den besten BOARD-Experten der Welt herzustellen. Mehrere hundert Anwender werden erwartet, die teilnehmen, um Best Practices und Ideen auszutauschen und die Potenziale von BOARD optimal zu nutzen.

Bitte besuchen Sie die Veranstaltungsseite BOARDVille, um sich anzumelden und sich auf dem Laufenden zu halten: http://bit.ly/2jje7zk

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an boardville.europe(at)board.com bzw. boardville.americas(at)board.com





BOARD ist die #1 Entscheidungsplattform für Unternehmen aller Größen. Seit seiner Gründung 1994 hat BOARD International über 3.500 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Predictive Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen, programmierfreien Plattform zu realisieren. Mit der BOARD-Plattform erhalten Unternehmen eine einzige, akkurate und vollständige Sicht auf Unternehmensinformationen und die volle Leistungskontrolle über die gesamte Organisation, von Strategiefestlegung bis hin zur operativen Durchführung. Dank des programmierfreien Toolkit-Ansatzes konnten weltweit agierende Konzerne wie H&M, KPMG, DHL, Mitsubishi, NEC, Puma, Rolls-Royce und Siemens eine End-to-End-Entscheidungsplattform einführen - in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden gewesen wären. Mit Headquarter in Chiasso, Schweiz, sowie Boston, USA, 21 Niederlassungen und einem globalen Reseller-Netzwerk, ist BOARD International weltweit vertreten. BOARD wurde bereits in über 100 Ländern implementiert.

BOARD Deutschland GmbH

BOARD Deutschland GmbH

Sandra Bartl

Schaberweg 28

61348 Bad Homburg v. d. Höhe

marketing(at)board.de

+49 6172 17117-0

http://www.board.com



Firma: BOARD Deutschland GmbH

Ansprechpartner: Sandra Bartl

Stadt: Bad Homburg v. d. Höhe

Telefon: +49 6172 17117- 0





Kommentare zur Pressemitteilung