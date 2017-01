Doppelt auf Nummer sicher: IT-Risiken und Software-Lizenzen mit neuem DeskCenter Release zuverlässig managen

Zu den Highlights der DeskCenter Management Suite 10.4 zählen automatisierte Prüfroutinen im Patchmanagement und ein durchgängiges Lizenzmanagement für alle Umgebungen und Lizenztypen.

Darstellung detaillierter Patch-Informationen am Beispiel des Adobe Readers

(firmenpresse) - Leipzig, 17. Januar 2017 - Im neuen Release 10.4 der DeskCenter Management Suite stehen IT-Sicherheit und Flexibilität im Lizenz- und Mobile Device Management im Vordergrund. Hierfür hat die DeskCenter Solutions AG das Patchmanagement um ein Security Dashboard erweitert. Es erleichtert die Analyse des Patch-Status sämtlicher Geräte und vereinfacht die automatisierte Verteilung aktueller Sicherheits-Updates. Zudem lassen sich im neuen Release das Lizenzmanagement und Mobile Device Management noch genauer auf individuelle Unternehmensanforderungen anpassen. So wurde zur Erfassung und Verwaltung von Netzwerklizenzen die Lösung OpenLM angebunden. Für das Management von mobilen Endgeräten bietet die Suite ergänzend zu Citrix jetzt auch eine Schnittstelle zu VMware. Die DeskCenter Management Suite 10.4 ist ab sofort verfügbar.

IT-Manager stehen einer Vielzahl von potentiellen Angriffsmöglichkeiten auf das Unternehmensnetzwerk gegenüber. Die neuen Funktionalitäten im Patchmanagement der DeskCenter Management Suite 10.4 helfen dabei, Sicherheitslücken aufzuspüren und sie automatisiert zu beheben.

Sicherheitscheck für Patches via Dashboard

Neu im Patchmanagement der DeskCenter Management Suite 10.4 ist das Patchlevel Security Dashboard. Darüber stoßen Unternehmen eine umfassende Überprüfung ihrer gesamten Softwarelandschaft an. Anschließend listet das Dashboard alle Anwendungen mit potentiellen Sicherheitsrisiken tagesaktuell auf. Dies beinhaltet Programme auf einem veralteten Patch-Stand ebenso wie abgekündigte Versionen. Darüber hinaus lassen sich mit einem Klick "verdächtige Installationen", wie beispielsweise Toolbars, Adware, Spiele oder portable Apps, anzeigen. Das Dashboard gibt auch Hinweise darauf, ob ein Software-Hersteller ein Master Release anbietet und ob dieses lizenzpflichtig ist. Ergänzend zu einem Netzwerk-weiten Check können einzelne Windows Clients auch ad-hoc gescannt werden. Nach abgeschlossener Analyse lässt sich direkt aus dem Patchlevel Security Dashboard heraus die Softwareverteilung oder Deinstallation anstoßen. Damit schließt die IT-Abteilung Schwachstellen rechtzeitig und zuverlässig, noch bevor sie zur Bedrohung werden.

Drei in eins: Lizenzmanagement für Desktops, virtuelle Anwendungen und Netzwerklizenzen

Mit den Neuerungen im Lizenzmanagement der DeskCenter Management Suite 10.4 verwalten Unternehmen verschiedenste Lizenzmodelle und Nutzungsvarianten jetzt noch übersichtlicher und integriert in einer Suite.

So wurde die Spezialanwendung OpenLM für das Management von Netzwerklizenzen in die DeskCenter Management Suite eingebunden. Damit vereinfachen IT-Leiter vor allem das Management von Concurrent-User-Lizenzen. Diese sind vielfach bei Lösungen für CAD, PLM (Product Lifecycle Management) oder GIS (geographische Informationssysteme) anzutreffen. Die Integration erlaubt zudem die Messung der tatsächlichen Nutzung der Software und dient damit als fundierte Entscheidungsgrundlage für Beschaffung, Budgetplanung und Kostenoptimierung.

Das neue Release von DeskCenter erkennt jetzt auch Anwendungen, die als Saas- oder Cloud-Produkte angeboten werden. Dazu liest die DeskCenter Management Suite den Software-ID-Tag (SWID) aus und liefert unter anderem Informationen zu Hersteller- und Produktnamen, Lizenzierung (Testlizenz, Volumenlizenz, Abonnement, etc.) sowie zum Aktivierungsstatus. Damit verfügen Unternehmen über einen noch vollständigeren Überblick darüber, welche Anwendungen eingesetzt und über welche Endgeräte aufgerufen werden.

Integration von MAC OS und VMware Airwatch

Die Erfassung und Verwaltung von MAC OS-Geräten und das Mobile Device Management wurden in Release 10.4. ebenfalls erweitert. Softwarelizenzen für MAC OS-Geräte werden nach der Inventarisierung jetzt automatisch gegen den Produktkatalog abgeglichen und in der Lizenzbilanz ausgewiesen. Sie sind zudem in das Servicemanagement integriert.

Im Mobile Device Management bietet DeskCenter neben der Anbindung an Citrix Xen Mobile Server nun auch die Integration von VMware Airwatch an. Anwender können mit dem Modul DeskCenter Assetmanagement direkt auf ihre bestehende Mobile Device Management Suite von Citrix oder VWware aufsetzen.

Optimiertes Deployment für reibungslose Verteilung

Mit einer Reihe von Erweiterungen im Deployment von Betriebssystemen und Anwendungen erleichtert DeskCenter mit der neuen Version den Alltag von IT-Administratoren. Dazu zählen:

* Upgrade auf Windows 10:

DeskCenter unterstützt das Inplace-Upgrade auf Windows 10. Dabei werden vorab notwendige Systemvoraussetzungen wie bestehende Architektur, Vorgänger-Version oder freier Festplattenspeicher geprüft. Anschließend erfolgt die Migration unter Sicherstellung aller Benutzerdaten.

* Treibermanagement:

Mit Release 10.4 wurde eine automatische Treiberkennung und Treiberzuordnung entwickelt. Dabei werden neue Endgeräte in die Installationsumgebung gebootet. Nach der automatischen Erkennung der Treiber werden diese aus der Treiberdatenbank automatisch den Endgeräten zugeordnet und darauf installiert.

* Software Deployment:

Das Setzen dynamischer Verteiler auf Basis der IP-Range ermöglicht einen noch Ressourcen-schonenderen Roll-out von Software. Zudem wurde die workflowbasierte Installationsroutine um Aktionen wie Kopieren von Dateien und Ordnern oder Lesen und Schreiben von Registry-Werten erweitert. Installationsprozesse lassen sich jetzt über das Setzen von Variablen dynamisch definieren; so können beispielsweise kaufmännische und organisatorische Informationen aus dem Assetmanagement in den Verteilungsprozess eingebunden werden.

* Optimierte Deinstallation:

Softwareprodukte lassen sich aus der Anwendungsübersicht mit einem Klick einfach deinstallieren. Die Deinstallation erfolgt im Hintergrund mit Hilfe eines Wizzards und kann auch für mehrere Rechner gleichzeitig angestoßen werden.

Christoph A. Harvey, Chief Executive Officer bei DeskCenter Solutions AG, sagt: "Mit Release 10.4 unserer DeskCenter Management Suite schaffen wir die Basis für ein IT Lifecycle Management für alle vernetzten Geräte und somit die Voraussetzungen für das Internet of Things und Global Connectivity. Unternehmen müssen zukünftig nicht nur über ein integriertes Asset-, Lizenz- und Softwaremanagement verfügen, sondern auch Betrieb, Sicherheit, Compliance und Kosten ihrer IT transparent managen. Nur dann können diese Bereiche optimal in Einklang gebracht werden- sowohl in virtuellen Welten als auch für physikalische Installationen."





Die DeskCenter® Solutions AG ist ein international agierender, deutscher Softwarehersteller mit Sitz in Leipzig. Ihre technologisch führenden Lösungen für Unternehmen, öffentliche Organisationen und Cloud Service Provider bilden den gesamten IT Management Prozess ab. Hierzu gehören neben Assetmanagement, Lizenzmanagement, Softwareverteilung und OS Deployment auch ein leistungsfähiges Reporting, ein Service-Desk-Modul, Mobile Device Management und ein umfangreiches Realtime System Management. Alle Module sind ganzheitlich entwickelt, lassen sich aber auch einzeln einsetzen.



Über 1.000 namhafte Kunden vertrauen auf die mehrfach preisgekrönte Software des 2007 gegründeten Unternehmens: darunter HEITEC, Kraft Foods, Lufthansa AirPlus, Sonax, Steinway & Sons oder Volkswagen.



Die Kunden von DeskCenter schätzen insbesondere den schnellen und kompetenten Support sowie die aktive Einbindung bei der Weiterentwicklung. Für eine optimale Betreuung der Kunden ist das Unternehmen weltweit durch ein leistungsfähiges Partnernetzwerk vertreten. Systemhäuser und Systemintegratoren, die innovative Managed Services anbieten, profitieren von einem attraktiven Partnerprogramm.



www.deskcenter.com

Kommentare zur Pressemitteilung