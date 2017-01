VANTAiO Portal Platform 1.0 zertifiziert als "powered by SAP NetWeaver®"

Speziell für das SAP Enterprise Portal entwickelt, garantiert die SAP zertifizierte VANTAiO Portal Lösung optimale Flexibilität und zugleich Effizienz.

(Bildquelle: SAP)

(firmenpresse) - VANTAiO gab heute bekannt, dass seine Portal-Plattform 1.0 vom SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) zertifiziert wurde. Die Lösung lässt sich in SAP NetWeaver 7.5 integrieren und ermöglicht - verknüpft mit einem modularen Baukastensystem mit vorkonfigurierten Modulen, Apps und Templates - die zeit- und kostensparende sowie flexible Umsetzung von Portal Lösungen in Unternehmen.

Vom SAP ICC zertifizierte Lösungen lassen sich schneller und einfacher in bestehende SAP-Umgebungen integrieren. Die Kunden profitieren von der verbesserten Interoperabilität mit SAP-Anwendungen und von einer Vielzahl an Lösungen, die auf SAP NetWeaver laufen. Die Entscheidung für ein SAP-zertifiziertes Produkt kann auch dazu beitragen, die IT-Gesamtinvestitionen und Risiken zu reduzieren.

Zusätzliche Details zur VANTAiO Portal Platform finden Sie hier im SAP App Center.

Mit der Aufnahme in das SAP App Center hat VANTAiO zugleich die nächste Stufe im SAP-Partner-System erreicht und wird zum SAP Silber Partner.

"Wir freuen uns sehr, die erneute erfolgreiche Zertifizierung unserer VANTAiO Portal Platform 1.0 für SAP NetWeaver 7.5 bekannt zu geben", sagte VANTAiO Geschäftsführer Stefan Bohlmann. "Die Integrierbarkeit unserer Lösung in SAP NetWeaver und die Interoperabilität mit anderen SAP NetWeaver-basierten Lösungen schafft die optimale Ausgangsbasis für die effiziente und zugleich individuelle Umsetzung von Unternehmens-Portal-Lösungen - ein großer Schritt in Richtung Digital Workplace von morgen."

VANTAiO Portal Lösungen basieren auf dem VANTAiO Portal Baukasten, bestehend aus der VANTAiO Portal Platform, einem sehr flexiblen responsive Portal Framework, sowie fünf Basisprodukten, die Grundlage eines jeden Business-Portals bilden: Web Content Management, Portal Search, Dokumentenmanagement, Collaboration und Mobile Access. Die Basisprodukte werden ergänzt durch eine Vielzahl von sogenannten Portal Modulen, z. B. Nachrichten- und Formular-Module, FAQ, Telefonbuch & Business Card, Benachrichtigungszentrale, Downloads, u.v.m. Das moderne Portal Framework dieses modularen Baukasten Systems ist dabei so flexibel anpassbar, dass sich damit beliebige Intranet-, Extranet- und Internet-Portale aufbauen lassen und mit wenig Aufwand das gewünschte Corporate Design eines Unternehmens oder eines Markenauftrittes hergestellt werden kann. Der responsive Ansatz des Portal Baukastens sorgt dafür, dass die Inhalte der Portallösung auf verschiedenen Gerätegrößen verfügbar werden, vom Desktop bzw. Notebook über Tablet bis hin zum Smartphone.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

VANTAiO ist Software Hersteller von flexibel anpassbaren Portal Komplettlösungen auf SAP-Basis. Einfach, attraktiv und sofort einsetzbar - das ist die Maßgabe für alle VANTAiO Software Produkte.



Auf Basis eines modularen Baukastensystems, der VANTAiO Portal Platform, liefern wir vorkonfigurierte Portal Lösungen für unterschiedliche geschäftliche Zwecke: Portale für das Intranet-, Applikationen, HR, Finanzen, IT, Kunden oder Lieferanten. VANTAiO Portal Lösungen zeichnen sich durch einen sehr hohen Grad an Bedienkomfort und Praxistauglichkeit aus - und ermöglichen durch den "VANTAiO-ready-to run-Ansatz" eine deutliche Reduzierung von Projektlaufzeiten und -kosten. Hinter den VANTAiO Software Produkten steht ein Experten-Team mit langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung mit SAP.



Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen modernster Enterprise IT und exzellenter User Experience. Denn nur so entsteht Akzeptanz und aus täglicher Nutzung wird Nutzen. Erreichen Sie mit uns gemeinsam die nächste Dimension von Unternehmensportalen.



VANTAiO - CHECK-IN TO A NEW PORTAL DIMENSION



www.vantaio.com

