CB Computech bietet neuen Hutschienen PC (DIN-Rail PC) für die Industrie.

Kompakter, lüfterloser Industrie PC für die Montage auf der Hutschiene in Schaltschränken und Gehäusen in verschiedenen CPU Varianten.

DIN-Rail PC

(firmenpresse) - CB Computech bietet nun auch Hutschienen PCs für die Industrie an. Diese kompakt gehaltenen PCs werden auf einer Hutschiene beispielsweise in Schaltschränken oder an Gehäusen montiert. Alle Schnittstellen sind über die Gehäusefront erreichbar, was die Installation, spätere Anpassungen oder Erweiterungen vereinfacht. Die Embedded Industrie PCs verfügen über ein passives Kühlsystem, sind also lüfterlos gehalten, wodurch sie keine drehenden Teile beinhalten, was einen geringeren Verschleiß nach sich zieht. Betriebssysteme sind optional zu wählen, unter anderem aus Linux, Windows 7, Windows Embedded 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8 und Windows 10. Optional können WLAN-Antennen verbaut werden. Ebenfalls nach Kundenwunsch, können die Geräte mit unterschiedlichen SSD-Speichern ausgestattet werden. Darüber hinaus gewährleisten die Hutschienen PCs einen sicheren Betrieb durch optional wählbare Betriebstemperaturbereiche (+0° bis +50°C, -30° bis +60°C, -40° bis +70°C). Der Arbeitsspeicher der Geräte beträgt je nach Variante 8-16 GB.

Der Hutschienen PC (DIN-Rail PC) von CB Computech ist in drei verschiedenen CPU Varianten verfügbar:

-Intel Atom Quad-Core J-1900 2,0 GHz CPU

-Intel Atom Quad-Core E-3845 1,9 GHz CPU

-Intel Core I5-6300U 3,0 GHz CPU



Datenblätter zum Download gibt es auf der Produktwebseite unter cb-computech.de.







