Zwei Tage ECM intensiv mit Blick unter die Haube

Zöller& Partner gibt Seminartermine für das erste Halbjahr 2017 bekannt

(firmenpresse) - Liederbach, 17. Januar 2017. Die herstellerunabhängige Unternehmensberatung Zöller & Partner bietet auch in diesem Jahr zweitägige Intensivseminare zu den Enterprise-Content-Management (ECM)-Themen Dokumentenmanagement, Akte, Archivierung, Collaboration und Workflow an. Sie richten sich an Fach- und Führungskräfte in Unternehmen sowie Verwaltungen und finden im ersten Halbjahr in Hamburg, Frankfurt/Main, Berlin und Zürich statt.

"Hintergrund ist, dass Unternehmen wie Behörden zunehmend moderne ECM-Lösungen einsetzen. Damit sie ihre Aufgaben korrekt und effizient erledigen können, vermitteln wir ihnen in dem Seminar das notwendige Wissen zu ECM-Technik, Funktionalität, rechtlichen Themen und organisatorischen Aufgabenstellungen", erklärt Bernhard Zöller, Geschäftsführer von Zöller & Partner. Dabei setzen die erfahrenen Berater auf Bezug zu Projektfällen aus der Praxis.

Der erste Veranstaltungstag beginnt mit der Erläuterung wichtiger Begriffe. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über aktuelle Themen und einen Ausblick auf 2017. Ausgewiesene Experten informieren sie über Dokument- und Dateiformate, deren Vor- und Nachteile sowie über Aufgaben bei der Erfassung analoger und digitaler Dokumente sowie Unterlagen. Sie erhalten Tipps zur Automation der Dokumentenerfassung, zur automatischen Rechnungseingangsbearbeitung und Unterschieden der Systeme. Außerdem lernen sie Basisfunktionen und typische Erweiterungen moderner DMS-Lösungen sowie Unterscheidungsmerkmale kennen. Die E-Mail-Archivierung schließt das Programm ab.

Am zweiten Tag geht es zunächst um Workflow im ECM-Kontext. Es folgen die Integration von Fachanwendungen, ECM-relevante SAP-Komponenten, steuerliche und andere rechtliche Anforderungen zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung und Archivierung. Die Verfahrensdokumentation bildet ein weiteres Thema, ebenso wie die Entwicklung einer ECM-Strategie und Zielarchitektur. Die Fach- und Führungskräfte erfahren Wissenswertes über Vorgehensweise und Werkzeuge für die Projektarbeit sowie die Anbieter- und Systemauswahl. Eine Betrachtung der Kosten- /Nutzenaspekte rundet die Agenda ab.

Bestandteil der Teilnehmerunterlagen sind neben der umfangreichen Seminardokumentation auch Projektwerkzeuge, die aktuelle 580-seitige Zöller-&-Partner-Marktübersicht "Elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung" mit 34 Produkten, DMS-Anwendungs-, Compliance- und Migrations-Checklisten für konkrete Projektarbeit sowie Leitfäden zu den GoBD, zur Verfahrensdokumentation und zur TR-RESISCAN.

Die Seminare finden im ersten Halbjahr 2017 an folgenden Terminen und Orten statt:

- 20. /21. Februar Hamburg, Renaissance Hamburg Hotel

- 06. /07. März Frankfurt am Main, Marriott Hotel

- 13. /14. März Zürich, Zürich Marriott Hotel

- 27. /28. April Berlin, Marriott Hotel

- 19. /20. Juni Frankfurt am Main, Marriott Hotel

Die Teilnahmegebühr beträgt 950 Euro beziehungsweise 1.050 Schweizer Franken für die Veranstaltung in der Schweiz zzgl. Umsatzsteuer. Anmeldungen sind über die Website von Zöller & Partner möglich: www.zoeller.de





Zöller & Partner ist ein anbieter- und produktneutrales Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Enterprise Content Management, Dokumenten Management, elektronische Archivierung, Output-Management, Collaboration, Web Content Management und Workflow / Prozessoptimierung. Sie unterstützt Anwender bei der Erarbeitung und Umsetzung wirtschaftlicher und zukunftssicherer ECM-Strategien und berät Anbieter hinsichtlich Produkt- und Unternehmenspositionierung, Stärken und Schwächen ihrer Produkte sowie des Trainings von Mitarbeitern und Partnern. Marktstudien und -analysen, Seminare, Workshops, Moderationen und Vorträge ergänzen das Angebot.

