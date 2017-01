Die ideale Pflegekombination für Sonnentage

Durch den Sommer mit der Produktserie STAY von Beaute Pacifique

STAY Beautiful

(firmenpresse) - Die ideale Pflegekombination für Sonnentage

Durch den Sommer mit der Produktserie STAY von Beaute Pacifique

Hamburg, im Januar 2017. Das A&O im Sommer: ausreichend Sonnenschutz. Die Produktserie STAY von Beaute Pacifique ist der ideale Begleiter. Drei aufeinander abgestimmte Produkte vereinen Sonnenschutz, Anti-Aging-Wirkung sowie eine Extraportion Pflege - also alles, was die Haut in der warmen Jahreszeit benötigt. Ein spezielles Filtersystem schützt sowohl vor UVA- als auch UVB-Strahlung. Innovative Inhaltsstoffe haben einen tiefenwirksamen Anti-Aging-Effekt und versorgen die Haut mit viel Feuchtigkeit. STAY OUTSIDE ist eine feuchtigkeitsspendende Creme für den ganzen Körper. Im Gesicht und Dekollete kommt STAY BEAUTIFUL zum Einsatz. Beide Produkte verfügen über den Schutzfaktor 30. Im Anschluss an das Sonnenbad verwöhnt und beruhigt STAY COOL, eine kühlende After-Sun-Lotion, die Haut.

STAY BEAUTIFUL and OUTSIDE - Rundum geschützt fürs Sonnenbad

Ein perfekter Sommertag beginnt für Gesichtshaut und Dekollete mit STAY BEAUTIFUL. Die darin enthaltene Kombination aus unterschiedlichen UV-Filtern schützt effektiv vor UVA- und UVB-Strahlung. Somit verhindert das Produkt Sonnenbrand sowie sonnenbedingte Hautschäden, die eine vorzeitige Hautalterung zur Folge hätten. Zudem enthält STAY BEAUTIFUL den chilenischen Traubenkernextrakt (GSPE), der zusammen mit Vitamin E einen antioxidativen und spürbaren Anti-Aging-Effekt hat. Das perfekte Pendant für den restlichen Körper bildet STAY OUTSIDE. Auch hier schützt ein innovatives UV-Filtersystem sowohl vor UVA- als auch UVB-Strahlung. Vitamin E bewahrt die Haut vor freien Radikalen. STAY OUTSIDE reduziert die Gefahr vor Sonnenschäden und somit vor vorzeitiger Hautalterung.

Beaute Pacifique STAY OUTSIDE: UVP 42 Euro (200-ml-Flasche)

Beaute Pacifique STAY BEAUTIFUL: UVP 44 Euro (50-ml-Tube)

STAY COOL - Die perfekte Pflege danach

Die After-Sun-Lotion STAY COOL wirkt angenehm kühlend und beruhigt irritierte sonnengebräunte Haut. Süßholzwurzelextrakt reduziert Hautrötungen effektiv. Vitamin A hat einen spürbaren Anti-Aging-Effekt. Angereichert mit den Vitaminen C und E dringt die Lotion mithilfe von natürlichem Squalan in die tiefsten Hautschichten ein und hilft dabei, das gesunde Feuchtigkeitsniveau der Haut wiederherzustellen und zu erhalten. Die Haut fühlt sich weich und geschmeidig an.

Beaute Pacifique STAY COOL: UVP 42 Euro (200-ml-Flasche)

Nähere Informationen zu Beaute Pacifique gibt es unter www.beaute-pacifique.com

Hinweis für Redaktionen: Die Produkte von Beaute Pacifique sind im Onlineshop unter www.beaute-pacifique.com sowie in privat geführten Parfümerien erhältlich. Weiteres Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.adpublica.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Beauté Pacifique ist eine dänische Hautpflege, mit der zum Beispiel alters- und umweltbedingte Veränderungen und Sonnenschädigungen der Haut effektiv bekämpft werden. Durch den Einsatz eines innovativen Ultraschall-Scanners erfassen geschulte Mitarbeiter der Handelspartner die individuellen Bedürfnisse der Haut und wählen die Produkte maßgeschneidert aus. Damit transportiert Beauté Pacifique den Standard einer Hautpflegeklinik in privatgeführte Parfümerien. Das Portfolio umfasst insgesamt rund 50 Produkte in den Bereichen Reinigung, Feuchtigkeitspflege, Anti-Aging, Augen- und Körperpflege. Die Marke ist in gut 28 Ländern vertreten und seit kurzem auch in Deutschland erhältlich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ad publica Public Relations GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ad publica Public Relations GmbH

Martina Biesterfeldt

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

martina.biesterfeld(at)adpublica.com

040 31766312

https://www.adpublica.com/



Datum: 17.01.2017 - 13:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1445268

Anzahl Zeichen: 3164

Kontakt-Informationen:

Firma: ad publica Public Relations GmbH

Ansprechpartner: Martina Biesterfeldt

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 31766312





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung