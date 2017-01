Alfahosting: Neues Corporate Design und neue Webseite

Das Alfahosting-Team hat in den letzten Wochen und Monaten viel geplant, entwickelt, entworfen und optimiert. Ergebnis ist ein neues Corporate Design mit taufrischem Logo, einer verbesserten Wortmarke und einer für Web und Druck optimierten Hausschrift.

www.alfahosting.de erstrahlt in neuem Glanz

(firmenpresse) - Frischer, moderner und als perfekte Symbiose von Menschlichkeit und hochspezialisierter Technik – so zeigt sich Alfahosting ab sofort: www.alfahosting.de. In den vergangenen Wochen und Monaten hat das Alfahosting-Team an einem neuen Corporate Design inklusive neuem Logo, optimierter Farbwelt sowie neuer Hausschrift gearbeitet. Das Ergebnis präsentiert das erfolgreiche Webhostingunternehmen auf der neuen und außerordentlich performanten Webseite, welche auch auf mobilen Endgeräten ein angenehmes Nutzererlebnis bietet.



Mensch und Technik perfekt vereint



Alfahosting hat mit dem neuen Corporate Design eine Vorreiterrolle in der Branche inne: Die Verbindung von sympathischen Menschen und hochkomplexer Technik in den Grafiken auf der neuen Webseite zeigen, wie technikverliebt, aber auch wie menschlich das Unternehmen und die Mitarbeiter sind. Die Grafiken enthalten viele detailreiche Elemente, sodass sich genaues Hinschauen lohnt.



Klarer und übersichtlicher



Außerdem punktet die neue Webseite von Alfahosting in Sachen Benutzerfreundlichkeit, indem die Nutzeroberfläche verbessert wurde. Neben der Optik wurde auch die Tarif-Struktur im Bereich Webhosting übersichtlicher gestaltet. Die Sprache auf der Webseite ist nun moderner und eingängiger: Statt Fachchinesisch spricht Alfahosting klare, verständliche Worte, genauso wie das Team jeden Tag auf sämtlichen Kanälen mit Kunden und Partnern spricht. Das neue Logo ist augenfälliger gestaltet, wobei der Wiedererkennungswert erhalten bleibt.



Preisaktion zur neuen Webseite



Mit dem GoLive der neuen Website hält Alfahosting tolle Sparangebote bereit. Für die folgenden Tarife werden in den ersten drei Monaten nur je 0,99 Euro fällig: Business XL, Cloud-Server M, sowie E-Shop Pro L und für den Tarif Multi XL SSD gilt der monatliche Aktionspreis von 0,99 Euro sogar für ein halbes Jahr.



Noch mehr Service bei Alfahosting



Mit der neuen Webseite bietet Alfahosting den Download der einzelnen Tarife per PDF an. Außerdem gibt es eine zusätzliche kostenlose Telefonnummer, die äußerst einprägsam ist: 0800 7000 0800. Alles getreu dem Slogan von Alfahosting: „… echter Service!“.





