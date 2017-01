SALJOLs neue Website ist online

(firmenpresse) - (Fürstenfeldbruck, 17.01.2017) Ideen und Produkte für ein besseres Leben im Alter - Das bietet das junge Unternehmen SALJOL aus Fürstenfeldbruck. Mit seiner neuen Website www.SALJOL.de, die Mitte Januar online gegangen ist, präsentiert das Unternehmen jetzt seine Entwicklungen umfassend und informativ. Mit vielen Bildern, Texten und Videos, die die Möglichkeiten und Anwendungen der Produkte veranschaulichen. Eine Händlersuche erleichtert Interessenten, ein Sanitätshaus in der Nähe zu finden. Für SALJOL-Partner gibt es zudem einen geschützten Händlerbereich.

Unter www.SALJOL.de finden sich alle Informationen zu SALJOLs aktuellem Angebot: Dem Komfortbezug für Rollstühle "Extra", dem Aufsteh- und Ruhesessel "Club 1", dem schwenkbaren Beistelltisch "Tabula", dem Magnetstockhalter "Held", sowie zum Duschhocker "Spa" und dem Antirutsch-System für Bad und Dusche "Stopp". Weitere neue Produkte sind in Vorbereitung und werden zukünftig ebenfalls auf der Website zu finden sein.

Videos, Produktdatenblätter und FAQs

Zu jedem Produkt sind umfangreiche Informationen hinterlegt. So finden sich Texte, Tipps, Videos und Fotos zu den Anwendungsmöglichkeiten sowie zu Modellen und Farben. Auch passendes Zubehör wird vorgestellt und häufige Fragen werden beantwortet. Wer an technischen und anderen Details interessiert ist, kann sich ein Produktdatenblatt herunterladen. Eine praktische Händlersuche hilft, das nächstgelegene Sanitätshaus mit SALJOL-Produkten zu finden.

Optimiert für PCs, Tablets und Smartphones

www.SALJOL.de wurde auch für mobile Endgeräte optimiert und funktioniert sowohl auf dem PC, als auch auf dem Tablet-Computer und dem Smartphone. Für seine Vertriebspartner hat SALJOL zudem einen speziellen passwortgeschützten Händlerbereich eingerichtet.

Website mit Mehrwert - topaktuelle nützliche Informationen

"Mit dieser Website wollen wir unseren Usern ebenfalls einen Mehrwert bieten", sagt Thomas Appel, Geschäftsführer und Gründer von SALJOL. "Darum haben wir sehr ausführliche Informationen zu unseren Produkten erarbeitet: Neben Geschichten und Anwendungsinformationen lagen uns vor allem die häufig gestellten Fragen sehr am Herzen. Und mit den ausführlichen Produktdatenblättern haben wir ein Informationsmedium entwickelt, das sowohl für den Kunden als auch für den Händler nützlich und hilfreich ist."





SALJOL. Immer weiter.

SALJOL ist ein junges Unternehmen mit Sitz im bayerischen Fürstenfeldbruck, das sich zum Ziel gesetzt hat, bewährte Hilfsmittel besser, komfortabler und individueller zu machen als bisher. In diesem innovativen Startup haben sich branchenbekannte Hilfsmittelprofis mit langjähriger Erfahrung zusammengefunden, die bei ihren Entwicklungen die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellen, und sie nicht nur als Patienten sehen wollen. Deshalb sollen ihre neuen Hilfsmittel nicht nur helfen, sondern Freude bereiten und Würde verleihen. "Immer weiter." So lautet das Credo dieses ambitionierten Teams. Denn es setzt seine Erfahrung zum Nutzen der Kunden ein, denkt jedes Produkt weiter und entwickelt so Hilfsmittel mit Mehrwert. Der Firmenname SALJOL kombiniert die Abkürzungen von "Spaß am Leben" und "Joy of Life" und soll so bereits die Philosophie des Unternehmens zum Ausdruck bringen.

