(firmenpresse) - Rockstone Research über Arctic Star Exploration: Bohrstart in Kürze um eines der Trump-Metalle zu finden: Niobium



Heute berichtete Arctic Star Exploration Corp. (TSX.V: ADD; Frankfurt: 82A1, WKN: A2DFY5), dass die Genehmigung für ein Bohrprogramm auf ihrem CAP Grundstück bei den Behörden eingereicht wurde. Das Grundstück befindet sich im Zentrum vom Rocky Mountain Rare Metal Belt bzw. 80 km nordwestlich von Prince George im kanadischen British Columbia.



Arctic Star akquirierte dieses Projekt 2010 aufgrund dem Potential, Niobium-Tantal und/oder Seltene Erden (REEs; Rare Earth Elements) zu beheimaten. Seitdem gab es bei diesen Rohstoffen eine dramatische Nachfrageverlagerung aufgrund ihrem Einsatz im grünen Energiesektor wie Windturbinen, wiederaufladbaren Batterien, Katalysatoren etc. Vorherige Exploration identifizierte eine grosse Anomalie, die in Kürze mit Bohrungen angebohrt werden soll, wodurch ggf. eine niobiumreiche Lagerstätte entdeckt wird.



Diese Woche wird Donald Trump in das Weisse Haus einziehen. Es wird erwartet, dass seine Präsidentschaft die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln wird, da der Gewählte versprochen hat, wachstumsfördernde Steuerkürzungen und Infrastrukturausgaben zu verordnen, sobald er am Freitag den Amtseid ablegt.



Das US-Verteidigungsministerium hat Niobium als eines ihrer strategischsten Metalle erklärt, weil es im Land nicht produziert wird, es eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit ist und es wichtig für die einheimische Wirtschaft ist. Die US-Regierung verwaltet einen Niobiumlagerbestand und laut USGS plant DLA Strategic Materials, mehr Niobium zu kaufen, um den aktuellen Fehlbestand zu korrigieren. Die USA importieren derzeit alles benötigte Niobium aus Brasilien (83%), Kanada (12%) und sonstigen Ländern (5%).





