"The Legal 500" empfiehlt Reimer Rechtsanwälte

(ots) - "Führende Kanzlei 2017" im Ranking der

internationalen Research-Agentur - Auszeichnung für gleich drei

Partner als "Empfohlener Anwalt 2017"



Die internationale Research-Agentur "The Legal 500" empfiehlt

Reimer Rechtsanwälte in seinem Jahreshandbuch "The Legal 500

Deutschland" als "Führende Kanzlei 2017" für Insolvenzrecht. Damit

zählt die Kanzlei mit sechs norddeutschen Standorten zu den 30

renommiertesten Insolvenzrechtskanzleien in Deutschland. Ferner

wurden die Partner Peter-Alexander Borchardt, Reinhold Schmid-Sperber

und Dr. Tjark Thies als "Empfohlener Anwalt 2017" für Insolvenzrecht

ausgezeichnet.



"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, zumal sie die

Einschätzung von versierten Kollegen reflektiert", sagt Reinhold

Schmid-Sperber. "Unser Renommee haben wir neben hoher Kompetenz und

Spezialisierung sicherlich insbesondere unserer Teamorientierung und

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Schuldnern, Gläubigern und

weiteren Verfahrensbeteiligten zu verdanken."



"The Legal 500" ist ein international führendes Nachschlagewerk

für Rechtsabteilungen von Unternehmen. Das Handbuch wird seit 1988

jährlich neu aufgelegt. Zur Analyse des internationalen Rechtsmarkts

befragt das Redaktionsteam jährlich mehr als 280.000 Inhouse-Juristen

weltweit.







Original-Content von: Reimer Rechtsanw?lte, übermittelt durch news aktuell



