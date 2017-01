Unipor weiter im Aufschwung / Deutliches Umsatzplus bei Unipor-Ziegelwerken / Unipor-Gruppe profitiert von guter Baukonjunktur

(ots) - 2016 war ein gutes Jahr für die bundesweite

Unipor-Ziegel-Gruppe. Mit 105,4 Millionen Euro lag der bereinigte

Umsatz der acht selbstständigen Unipor-Ziegelwerke um 9,4 Prozent

höher als noch 2015 (96,3 Mio.). Im gleichen Zeitraum konnte auch der

Absatz um 0,2 Prozent auf rund 554 Millionen Normalformat-Einheiten

(Vj.: 553 Mio.) leicht gesteigert werden. "Technisch betrachtet sind

die meisten Unipor-Mauerziegel mittlerweile im High End-Bereich

angesiedelt. Das kurbelt den Umsatz naturgemäß an, selbst wenn die

Anzahl verkaufter Mauerziegel praktisch gleich bleibt", erläutert

Unipor-Vorstandsvorsitzender Anton Hörl. Die Erwartungen an das

laufende Baujahr fallen ebenfalls positiv aus: Stetig steigende

Baugenehmigungs-Zahlen sowie der politische Trend zu höchsten

Energiestandards lassen den Unipor-Vorstand auch 2017 optimistisch in

die Zukunft blicken.



Die Unipor-Ziegel-Gruppe ist ein Verbund von 8 mittelständischen

Mauerziegel-Herstellern, der an 12 Standorten in Deutschland

produziert - mit einem bundesweiten Marktanteil von rund 25 Prozent.

Produkte der Marke "UNIPOR" gibt es für den gesamten Hochbau - von

hoch wärmedämmenden Außenwand-Ziegeln bis zu Schwer-Ziegeln aus

gebranntem Ton. Sie werden überwiegend für das klassische Eigenheim

sowie im mehrgeschossigen Wohnungsbau eingesetzt. Das

Produktprogramm, ergänzt durch Sonderprodukte und eine umfassende

Bauberatung, wird als "UNIPOR-Ziegelsystem" angeboten.



