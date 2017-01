Koss Kosmetikstudio Berlin - Haut und Seele verwöhnen

Das Team des Koss Kosmetikstudio Berlin weiß: Im Winter setzen Kälte und trockene Heizungsluft der Haut zu.

(firmenpresse) - Das Team des Koss Kosmetikstudio Berlin weiß: Im Winter setzen Kälte und trockene Heizungsluft der Haut zu. Die natürlichen Abwehrmechanismen werden herabgesetzt, die Haut reagiert besonders sensibel und gereizt gegenüber Umwelteinflüssen. Leidet außerdem Ihre Seele in der dunklen Jahreszeit, wirkt sich dies ebenfalls auf das Hautbild aus. Gefällt der Blick in den Spiegel nicht mehr, drückt das nochmals die Stimmung. Das muss nicht sein: Andrea Koß verwöhnt in ihrem Kosmetikstudio mit wirksamen Behandlungen und einem ausgesuchten Wellnessangebot Haut und Seele ihrer Kunden.

Kosmetikerin mit Herz und Verstand

Andrea Koß ist seit 2009 erfolgreich als Kosmetikerin tätig und sowohl auf klassische Behandlungen als auch professionelle Anti-Aging-Maßnahmen spezialisiert: "Dank langjähriger Erfahrungen im Bereich der Humanmedizin können meine Kunden auf detaillierte Hautdiagnostik und darauf aufbauende individuelle Behandlungskombinationen zur nachhaltigen Verbesserung des Hautbilds vertrauen." erklärt die engagierte Inhaberin des Koss Kosmetikstudio Berlin. Zusammen mit ihrem Team wendet sie moderne Technologien an und greift bei ihren Anwendungen auf erprobte, auf das individuelle Hautbild abgestimmte Wirkstoffe zurück. Ihr Ziel ist eine sichtbare, nachhaltige Verbesserung.

Was wünschen Sie?

Sture Anwendungen nach Schema F sind im Koss Kosmetikstudio Berlin fremd. Der Behandlung geht ein ausführliches Gespräch in entspannendem Ambiente voraus. Sie dürfen frei äußern, was Ihnen an Ihrer Haut gefällt und missfällt, was Sie sich für Ihr Erscheinungsbild wünschen. Auch für Probleme hat die Kosmetikerin ein offenes Ohr. Es ist ihr ein Herzenswunsch, dass Sie mit dem Blick in den Spiegel zufrieden sind und sich an Ihrem Anblick erfreuen können. Dank medizinischem Know-how, regelmäßigen Weiterbildungen und damit verbundenen Kenntnissen ausgereifter Technologien und hochwertiger Wirkstoffe erhalten Sie im Koss Kosmetikstudio Berlin eine fundierte, auf Ihre Bedürfnisse eingehende Beratung - stets mit dem Bestreben, Ihre Vorstellungen mit kosmetischen Maßnahmen zu realisieren.

Ein jüngeres Hautbild ist keine Utopie

Alterungserscheinungen sind natürlich. Dennoch müssen die Folgen nicht deutlich sichtbar sein - nicht einmal in den für die Haut so anstrengenden Wintermonaten. Die Berliner Kosmetikerin hat dazu eine eindeutige Meinung: "Straffe, streichelzarte und sichtbar verjüngte Haut sowie die deutliche Reduzierung unschöner Mimikfältchen müssen für Sie kein Traum mehr bleiben." Ausgesuchte Pflegeprodukte mit leistungsstarken Wirkstoffen dringen bis in die tieferen Hautschichten, um dort nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Indem die Haut optimal für die Aufnahme pflegender und straffender Substanzen vorbereitet wird, lässt sich die Wirkung noch steigern, weiß Andrea Koß.

Ihr persönlicher Pflegeplan

Die Herausforderungen des Winters sind im Koss Kosmetikstudio Berlin ein besonderer Ansporn. Abgestimmt auf Ihren Hauttyp wird ein spezieller Pflegeplan erstellt, der sich aus der fachgerechten Behandlung und der Anwendung geeigneter Wirkstoffe zusammensetzt. Vitamine und Mineralien verwöhnen die Haut mit den benötigten Nährstoffen, pflegende Substanzen schützen vor freien Radikalen, Rötungen werden gemindert, die Haut erhält mehr Elastizität und wird widerstandsfähiger gegenüber Umwelteinflüssen. So wird der morgendliche Blick in den Spiegel zu einem schmeichelhaften Erlebnis, das auch die Seele streichelt.

Gönnen Sie sich eine Auszeit und Ihrer Haut ein besonderes Verwöhnprogramm. Das Team des Koss Kosmetikstudio Berlin freut sich auf Ihre Terminvereinbarung und heißt Sie zu Ihrem persönlichen Schönheitsgespräch mit anschließender wohltuender, effektiver Behandlung willkommen!





Andrea Koß ist seit 2009 erfolgreich als Kosmetikerin tätig und sowohl auf klassische Behandlungen als auch professionelle Anti-Aging-Maßnahmen spezialisiert. Zusammen mit ihrem Team wendet sie moderne Technologien an und greift bei ihren Anwendungen auf erprobte, auf das individuelle Hautbild abgestimmte Wirkstoffe zurück. Ihr Ziel ist eine sichtbare, nachhaltige Verbesserung.

