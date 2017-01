Bundesliga 2017: Wetten, Wettanbieter & Quotenvergleich

(firmenpresse) - Am 20.01.2017 endet die Winterpause der Fußball-Bundesliga 2016/2017 mit dem Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern München um 20:30 Uhr. Aktuell steht Bayern München auf dem ersten Platz und somit klarer Favorit gegenüber der Heimmannschaft SC Freiburg (Platz 8).

Dass der FC Bayern eine Top-Mannschaft hat und entsprechend erfolgreich spielt, ist unbestritten. Aber bei Fußball Wetten schauen viele auf weitere Statistiken und nicht nur auf die Position einer Mannschaft oder ob es sich um ein Heimspiel oder Auswärtsspiel handelt. (Vor heimischem Publikum spielen die meisten Mannschaften einfach besser.) Viele Tipper gucken ebenso auf Faktoren wie bspw. Ausfall von Spielern durch Verletzungen (Injury Report) oder Sperrungen (rote Karte). Die Aufstellung für das nächste Spiel ist natürlich mitentscheidend über Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Besonders spürbar ist es, wenn ein Team auf einen Leistungsträger wie Torschützen oder andere Schlüsselrollen verzichten muss..

Die beliebteste Form der Fußball Wetten sind mit weiten Abstand 3-Wege Wetten, sprich man tippt auf den Sieg der Heimmannschaft, auf ein Unentschieden oder auf den Sieg der Gastmannschaft. Diese Wetten werden auch als "1x2" Wetten dargestellt, wobei 1 für Heimsieg, X für Unentschieden und 2 für Auswärtssieg steht. Möchte man auf mehrere Spiele mit dieser Variante tippen, so spricht man u.a. von Kombiwetten.

Den richtigen Wettanbieter zu finden ist hierbei ebenso wichtig, wobei die meisten Tipper bei mehreren Wettanbietern sich anmelden. Hintergrund ist in erster Linie der Wettanbieter Bonus für Neukunden, der bis zu 150 EUR betragen kann. Zu beachten sind ggfs. auch Dinge wie Einzahlungsmöglichkeiten, Auszahlungen beim jeweiligen Wettanbieter, Limits, Support und ob es sich überhaupt um einen seriösen Buchmacher handelt. Es sollten lediglich Wettanbieter in die engere Auswahl kommen, die eine gültige Glücksspiel-Lizenz besitzen.

Wer also mit den besten Wettanbietern langfristig wetten möchte, kommt um einen Wettanbieter Vergleich nicht herum.

Nicht nur, dass bei Fußball Wetten teilweise bis zu 100% auf die Einzahlung als Bonus gezahlt wird - vielfach unterscheiden sich die Wettanbieter auch bei den Quoten. Die Wettquoten zu den einzelnen Spielen ändern sich fortlaufend und in aller Regel unterscheiden sich die Quoten zum gleichen Zeitpunkt von einem Anbieter zum anderen.

Um die besten Quoten zu ermitteln für ein oder sogar mehrere Spiele, benötigt man einen Quotenvergleich für Fußball Wetten. Dabei kommt es darauf an, dass die Wettquoten aktuell und richtig verglichen werden.

Unter "Wettanbieter vergleichen" oder "Wettquoten vergleich" findet sich eine Reihe von Anbietern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die meisten Blogs oder Portale greifen dabei auf die gleichen Daten zu - nur wenige nutzen die direkte Anbindung an die Buchmacher und stellen den Quotenvergleich individuell dar bzw. bringen die Informationen zu den Spielen in direkten Bezug mit dem Quotenvergleich. Dies können Tipper bspw. auf dem Portal Bet-Soccer.Net, das zu Beginn der Bundesliga 2016/2017 an den Start ging. Unter anderem werden dort auch die offiziellen Facebook- und Twitter-Profile der Vereine gegenübergestellt, wodurch aktuelle und offizielle News zum jeweiligen Verein, aber auch zu einzelnen Spielern oder Begegnungen herangezogen werden können.





