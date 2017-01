Große Immobilienvermittler-Untersuchung von DIE WELT

Aigner Immobilien wird Testsieger von 137 Münchner Immobilienmaklern

(firmenpresse) - Thomas Aigner, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Aigner Immobilien GmbH ist stolz auf die Auszeichnung der renommierten Tageszeitung DIE WELT: "Schön, dass wir in dem unabhängigen Test die Note "Sehr gut" erhalten haben. Die geprüften Makler unseres Unternehmens haben hier einen sehr guten Job gemacht. Deshalb lege ich seit 25 Jahren viel Wert auf qualifiziertes Fachpersonal und die persönliche Kundenbetreuung, denn die Immobilienvermittlung ist Vertrauenssache. Das Testergebnis spiegelt unseren Qualitätsanspruch wider und bestärkt uns in der Beibehaltung der hohen Standards."

Der Qualitätstest für Immobilienmakler soll mit dem schlechten Image der Berufsgruppe aufräumen. In einem Praxistest wurden in München 137 Immobilienvermittler von der Deutschen Markenallianz (DMA) intensiv geprüft. "Mystery-Shopping-Profis" kontaktierten die Makler als potenzielle Kunden. Neben dem Unternehmensauftritt, der In-ternetpräsenz und der öffentlichen Kommunikation wurden die Kundenbetreuung, Exposes, Besichtigungen sowie die Objekt- und Angebotsanalyse von den Fachtestern bewertet. Die Qualitätskontrolle der Untersuchung wurde durch ausgewiesene Branchen-Spezialisten gewährleistet. 48 Einzelnoten in sieben Kategorien führten zum Gesamtergebnis der Note 1,2 für die Aigner Immobilien GmbH und sicherte den Testsieg in München.

Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu Themen wie Mietpreisbremse München, Wohnung zu vermieten Starnberg, Vermietungen München und mehr sind auch auf https://www.mietwohnungsboerse.de erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aigner-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die inhabergeführte, mehrfach ausgezeichnete Aigner Immobilien GmbH gehört mit 25 Jahren Markterfahrung und einem durchschnittlichen Objektvolumen von über 300 Mio. Euro im Jahr zu den TOP 5 der Maklerunternehmen im Großraum München. An sieben Standorten in München, Starnberg und Frankfurt am Main konzentrieren sich mehr als 100 Mitarbeiter auf den Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der klassischen Wohnimmobilienvermittlung über die Vermarktung von Investmentprojekten bis hin zum Vertrieb von Bauträgermaßnahmen, die durch eine unternehmenseigene Marketingabteilung begleitet werden. Die Mitarbeiter zeichnet eine fachlich hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche aus. Als Berater und Vermittler begleiten sie Projektentwicklungen im wohnwirtschaftlichen und im gewerblichen Bereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine marktorientierte Wertermittlung durch firmeneigene Architekten und Gutachter. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch eine bankenunabhängige Finanzierungsberatung.

Die Aigner Immobilien GmbH ist Mitglied von "DIP - Deutsche Immobilien-Partner", dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 14 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und vier weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als "preferred partnern" mit insgesamt über 800 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 260.000 Quadratmetern vermittelter gewerblicher Mietfläche (2015).

Dies ist eine Pressemitteilung von

Aigner Immobilien GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Aigner Immobilien GmbH

Christina Vollmer

Ruffinistraße 26

80637 München

presse(at)aigner-immobilien.de

(089) 17 87 87 6206

http://www.aigner-immobilien.de



Datum: 17.01.2017 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1445344

Anzahl Zeichen: 1918

Kontakt-Informationen:

Firma: Aigner Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Christina Vollmer

Stadt: München

Telefon: (089) 17 87 87 6206





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung