Prüfungs-Kurse für Deltaprüfung auf Erfolgskurs

Solchen Bewerbergruppen soll Zugang zu den staatlichen baden-württembergischen Universitäten und PHs erleichtern werden, die bislang durch die bestehende Fachbindung ausgenommen waren.

(firmenpresse) - So mancher Berufstätige, der vor Jahren nicht die schulische Voraussetzung erfüllte, erhält seit wenigen Jahren die Chance, an einer Universität oder PH zu studieren und sich einen Traum zu erfüllen. "Oft ist man aber aus der Routine des Lernens heraus, so dass es schwer fällt, sich allein für eine Prüfung vorzubereiten", sagt Dr. Cornelia Sussieck, Inhaberin der Privaten Nachhilfeschule. "Von Anfang an bereiten wir viele Interessierte äußerst erfolgreich auf die DELTA-Prüfung vor und wissen deshalb sehr gut, welche Bedürfnisse die Prüflinge haben." Bei der Deltaprüfung handelt sich einen Studierfähigkeitstest, der kein spezifisches Fachwissen voraussetzt. Prüfungsteile sind Matrizen, Quantitatives Problemlösen, Sprachgefühl, Schlussfolgerungen, Auswertung von Diagrammen und Tabellen. Ein solcher Studierfähig-keitstest ist einem IQ Test sehr ähnlich. Es werden also Teilintelligenzen auf verschiedenen Ebenen abgeprüft.

Durch Erfahrung und Übung kann man seine Leistungen in einem solchen Text maßgeblich steigern. Deshalb werden bei uns alle Testteile persönlich erklärt und mit den Teilnehmern viele Übungsaufgaben besprochen, damit sie sicher in die Prüfung gehen können. In diesem Jahr findet die Deltaprüfung am 06. Mai in Mannheim statt und dauert 185 Minuten.



Der Vorbereitungs-Kurs findet fünfmal samstags statt. Die Anmeldung ist telefonisch oder per Email möglich. Ein Anmeldformular finden Interessierte hier: http://sussieck.de/downloads/pruefungsvorbereitungskurs_delta.pdf.



Preis: 166,00 ? (Auf die Kursgebühr wird keine Umsatzsteuer fällig.)

Gruppengröße: maximal 6 Teilnehmer

Ort: Private Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck, Schwetzingen, Grenzhöfer Straße 3

Kursdauer: 5 Tage á 4 Unterrichtsstunden (180 Minuten pro Tag)

Termine: 25.03., 01.04, 08.04., 15.04, 22.04. 2017

Anmeldung: service(at)sussieck.de oder T.: 06202 12260











http://www.sussieck.de



