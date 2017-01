Informiert in Form: ACME Fitness Tracker ACT05

Pulsmesser, Display, Schlafmonitoring, Spritzwasserschutz und Bewegungserinnerung

(firmenpresse) - Die guten Vorsätze für das neue Jahr durchzuhalten, erweist sich immer wieder als Herausforderung. Wer sich für 2017 mehr Bewegung vornimmt, bekommt mit dem ACME ACT05 Activity Tracker den richtigen Motivator um die Hand.

Das smarte Armband verfügt über einen Pulsmesser, der dafür sorgt, dass der motivierte Sportler es nicht zu schnell angehen lässt und seinen Herzschlag stets im Blick behält. So kann das Training individuell abgestimmt werden - dabei unterscheidet der Tracker zwischen Spitzenleistungen, Cardio oder Fettverbrennung. Der User kann sein Work-Out anhand dieser präzisen Auswertungen besonders effizient gestalten. Außerdem bietet der ACME ACT05 einen Schrittzähler, der zusätzlich die zurückgelegte Distanz und die verbrauchten Kalorien angibt. Wer sich erst langsam an den Marathon herantasten möchte, bringt mit dem smarten Fitness-Coach auch seine Alltagsbewegung auf Trapp. Ein entsprechender Alarm meldet sich bei zu langem Sitzen und regt zu einem Spaziergang an.

Wer sich nach der körperlichen Betätigung ein Nickerchen gönnt, kann dieses für eine optimale Schlafqualität mithilfe des Trackers analysieren. Er misst die durchschnittliche Schlafdauer, die Tief- sowie Leichtschlafphasen und zeigt auf, wann der erschöpfte Sportler eingeschlafen und aufgewacht ist. Um letzteres nicht dem Zufall zu überlassen, empfiehlt sich die Weck-Funktion des Armbands.

Via Bluetooth sucht sich der ACT05 Zugang zum Smartphone und ermöglicht dann eine Anrufbenachrichtigung, einen Anti-Lost-Alarm und eine direkte Verbindung zur Smartphone-Kamera. Diese kann dann per Knopfdruck am Tracker ausgelöst und ein Foto geschossen werden.

Benachrichtigungen werden auf dem OLED-Display angezeigt oder über Vibrationen gemeldet. Das spritzwassergeschützte Gehäuse hält nicht nur dicht, sondern bietet gleichzeitig einen angenehmen Tragekomfort, durch den der Activity Tracker auch beim nächtlichen Gebrauch nicht stört.

Ab sofort ist der ACME ACT05 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro im Handel erhältlich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.acme.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Marke ACME bietet Produkte aus den Bereichen IT- und Unterhaltungselektronik, darunter Tablets, Kameras, Mäuse, Tastaturen und weiteres elektronisches Zubehör.

Die Produktlinie "Right now" bietet innovative Lifestyle-Produkte, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen.



Die mit zahlreichen Design-Awards prämierte Untermarke "Urban Harmony" steht für stylische Schutzhüllen und Taschen, aber auch Audio-Produkte, wie Kopfhörer und Lautsprecher.

Das Headquarter von ACME Europe befindet sich in Litauen mit verschiedenen Sales-Offices in ganz Europa.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ACME

PresseKontakt / Agentur:

PR KONSTANT

Corinna Ingenhaag

Niederkasseler Straße 2

40547 Düsseldorf

corinna(at)konstant.de

0211-73063360

www.konstant.de



Datum: 17.01.2017 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1445363

Anzahl Zeichen: 2252

Kontakt-Informationen:

Firma: ACME

Ansprechpartner: Presse Abteilung

Stadt: Kaunas

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung