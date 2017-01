Husqvarna Rider 316TXs AWD - Minimaler Wendekreis bei maximaler Kraft

Der Husqvarna Rider 316TXs AWD verfügt dankt Knicklenkung über einen sehr geringen Wendekreis sowie einen sehr starken Kawasaki 2-Zylinder Motor.

Husqvarna Rider 316TXs AWD

(firmenpresse) - Der schwedische Gartengerätehersteller Husqvarna bietet mit seiner Husqvarna Rider-Serie extrem wendige Rasentraktoren mit multifunktionaler Nutzung.



Speziell das Modell Husqvarna Rider 316TXs AWD bietet 2017 zusätzlich einen Kawasaki 2-Zylinder-Motor, 4x4 Vierradantrieb, Servolenkung und Geräuschdämmung.



Neben verschiedenen Mähdecks lassen sich zusätzlich Schlegelmulcher, Kehrmaschine, Schneeschild oder Schneefräse an den Husqvarna Rider 316TXs AWD montieren.



Die Knicklenkung aller Husqvarna Rider ermöglicht das Rangieren in besonders engen Passagen und erlaubt es so mit den Husqvarna Ridern optionale Mäh-, Kehr- und Räumergebnisse zu erzielen.





Traktor-Fachhandel.de bietet Ihnen seit 1929 als Fachhändler für Gartentechnik Rasen- und Gartentraktoren so auch Husqvarna Rider.



Neben Husqvarna Ridern und Traktoren bieten wir dabei innovatives Zubehör, notwendige Ersatzteile sowie den vollen Service für Ihren Husqvarna Aufsitzmäher. In der Saison 2017 finden Sie bei uns die neusten Husqvarna Rider® Modelle R112C, R115C, R213C, R216 AWD, R320 AWD, R316T AWD, R316TXs AWD, RC318T, RC320Ts AWD, R418Ts AWD, R422Ts AWD.



