Hans-Gert Pöttering zu politischen Gesprächen in Polen - Treffen mit Lech Walesa und Vorstellung der polnischen Übersetzung der Autobiographie "Wir sind zu unserem Glück vereint"

(ots) - Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr.

Hans-Gert Pöttering, traf heute in Danzig mit dem ehemaligen

Staatspräsidenten Polens und Friedensnobelpreisträger, Lech Walesa,

zu Gesprächen über die aktuelle politische Lage in Polen, Deutschland

und Europa zusammen. Der ehemalige Präsident des Europäischen

Parlaments würdigte die Verdienste des früheren Vorsitzenden der

Gewerkschaft Solidarnosc für den demokratischen Umbruch Polens in den

1980er Jahren: "Gemeinsam mit Papst Johannes Paul II. hat Lech Walesa

mit seinem Einsatz für Demokratie und Freiheit in Polen einen

wichtigen Beitrag für die Einigung Europas geleistet", so Hans-Gert

Pöttering am Rande des Treffens.



Im Anschluss daran besichtigte Hans-Gert Pöttering gemeinsam mit

Basil Kerski, dem Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums und

Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins Dialog die

Dauerausstellung des Zentrums.



Hans-Gert Pöttering, der auch Vorsitzender des Kuratoriums des

Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel ist, kündigte die

geplante Eröffnung am 4. Mai 2017 an und besprach Möglichkeiten

zukünftiger Zusammenarbeit. Er informierte sich über die vielfältigen

und komplexen Möglichkeiten historischer Ausstellungen, um diese dem

Europäischen Haus der Geschichte weiter zu geben.



Heute Abend stellt Hans-Gert Pöttering, der auch Träger des

deutsch-polnischen Freundschaftspreises ist, die polnische

Übersetzung seiner Autobiographie "Wir sind zu unserem Glück vereint.

Mein Europäischer Weg." im Solidarnosc-Zentrum in Danzig vor. Morgen

folgt eine Vorstellung seiner Biographie an der Universität Ermland

und Masuren in Allenstein.



Die Autobiographie von Hans-Gert Pöttering "Wir sind zu unserem

Glück vereint. Mein Europäischer Weg." ist bereits auf Deutsch in

zweiter Auflage und in Englisch, Polnisch, Bulgarisch und Ungarisch



erschienen. Zurzeit befindet sich die französische Übersetzung in

Vorbereitung.







17.01.2017

