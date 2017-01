Auf den Brettern, die die Welt bedeuten

Nicht nur bei Hobbysportlern beliebt: Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald ist in diesem Winter Austragungsort für Sportveranstaltungen wie die World Para Nordic Skiing Championships und den OPA-FIS Continental-Cup

World Para Nordic Skiing Championships in der FNBW (Bildquelle: Ferienregion Nationalpark Bayerische

(firmenpresse) - Spiegelau, 17. Januar 2017 (ah) Es muss nicht immer Ski Alpin oder Snowboard sein: Gerade im Winterurlaub suchen viele Gäste die sportliche Herausforderung vor allem abseits der Pisten. Eine echte Alternative fernab des Skigetümmels finden sportaffine Outdoorfans in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald. Mit mehreren Hundert Kilometern gespurter Loipen gehört sie zu den beliebtesten deutschen Urlaubszielen für Langläufer. Doch nicht nur Hobbysportler wissen die Region zu schätzen. In diesem Jahr ist die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald auch Gastgeber für zahlreiche professionelle Sportwettkämpfe, darunter den World Para Nordic Skiing Championships und dem OPA-FIS Continental-Cup.

Ideale Voraussetzungen in der Ferienregion

Berge und Höhenmeter, abwechslungsreiche Wege, anspruchsvolle Strecken, gut ausgebaute Loipen, eines der modernsten Biathlonstadien in Deutschland, Schneesicherheit und mehr: Die Ferienregion bringt vieles mit, was das Wintersport-Herz begehrt. Daher ist es kein Wunder, das in der Saison 2017 eine ganze Serie hochkarätiger Sportevents in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald stattfinden. Den Auftakt machte am vergangenen Wochenende der IBU-Cup, die Weltmeisterschaft im Langlaufen im Hohenzollern-Skistadion am Großen Arbersee mit mehr als 300 Biathleten aus über 40 Ländern. Mit Finsterau wird in wenigen Wochen dann ein weiterer Ort in der Ferienregion zum Mittelpunkt für Sportler aus aller Welt: Vom 10.-19. Februar 2017 kämpfen 130 der weltbesten Wintersportathleten im Langlauf/Biathlon aus rund 20 Nationen bei den World Para Nordic Skiing Championships, der Weltmeisterschaften im Ski-Langlauf und Biathlon für Sportler mit Behinderung, um den Titel. Aufgrund der idealen Voraussetzungen für Wettkämpfe dieser Art wählte das International Paralympic Committee die Ferienregion schon mehrfach zum Austragungsort für Weltrennen oder Weltcup-Finals.

Vom 17.-19. Februar 2017 findet im Hohenzollern-Skistadion der OPA-FIS Continental-Cup im Langlauf statt. Langläufer aus mehreren Nationen treten unter anderem in den Disziplinen Sprint und Verfolgung gegeneinander an. Den Abschluss der Wintersportveranstaltungen in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald bildet die Deutsche Meisterschaft im Kraft-Dreikampf in der Frauenauer Bürgerhalle vom 19. - 23. April 2017 mit mehr als 400 erwarteten Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Wintersport für Jedermann!

Doch nicht nur Profisportler sind in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald herzlich willkommen. Wer Lust hat, kann sich im Hohenzollern-Skistadion bei "Biathlon für Jedermann" selbst in der Wintertrendsportart Nummer eins versuchen. Bei der Veranstaltung geht es zu bestimmten Terminen - im Winter auf Skiern und im Sommer in Laufschuhen, mit dem Radl oder auf Skirollern - um die Kurven und dann an den Schießstand. Anfänger, die zum ersten Mal auf Skiern stehen, können hier ebenso mitmachen wie Hobby-Sportler, die fitter auf den Brettern sind.





Tierisch viel zu entdecken - Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald besteht aus 13 Gemeinden, die an das Kerngebiet des Nationalparks angrenzen. Die Gemeinden Bayerisch Eisenstein, Eppenschlag, Frauenau, Hohenau, Kirchdorf, Langdorf, Lindberg, Mauth-Finsterau, Neuschönau, Sankt Oswald-Riedlhütte, Schönberg, Spiegelau und Zwiesel haben sich zusammengeschlossen, um die einzigartigen Naturerlebnisse rund um den "Urwald" Bayerischer Wald erlebbar zu machen. Die spannende Ganzjahresdestination punktet dabei mit ihrer Unverfälschtheit, Naturvielfalt, der Vielzahl an spannenden Freizeitaktivitäten und mit der stark von der Glasherstellung geprägten Kultur im Bayerischen Wald. Mit diesem vielfältigen Angebot genießen in der Ferienregion nicht nur Familien und Paare ihren Urlaub, sondern im gleichen Maß auch Naturliebhaber, Erholungssuchende und Aktivurlauber. Weitere Informationen unter: www.ferienregion-nationalpark.de

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

COMEO Dialog, Werbung, PR GmbH

Sarah Mikoleizik

Hofmannstr. 7a

81379 München

mikoleizik(at)comeo.de

089-74888240

www.comeo.de/ferienregion-nationalpark



Firma: Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald

Ansprechpartner: Robert Kürzinger

Stadt: Spiegelau

Telefon: 08553-9792736





