Liebevolle Geschenke zum Valentinstag bei Erwin Müller

(firmenpresse) - Am 14. Februar ist Valentinstag. Der Tag, an dem sich Liebende mit Gedichten, Blumen, Pralinen und kleinen Geschenken verwöhnen. Das Herz als Symbol der Liebe ist überall zu finden, auch bei den vielen Geschenkideen von Erwin Müller. Auf Tischwäsche, übersät mit Herzen, individuell gestalteten Geschenken mit Herz aus der manutextur, bei Frühstücksgeschirr oder einer Wärmflasche in Herzform.

Geschirr, Küchenaccessoires und Dekoration für Verliebte

Die Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Gemeinsam kochen und essen macht mit Geschirr, Tischwäsche und Accessoires im Herzdesign doppelt Spaß. Eine besondere Überraschung zum Valentinstag ist ein festlich gedeckter Tisch, bei dem die Dekoration zur Herzenssache wird. Tischwäsche mit zarten Blüten und dem Schriftzug "Für Dich" sind das

i-Tüpfelchen auf einem liebevoll gedeckten Tisch zum Valentinstag. Ein besonders liebevoller Start in den Valentinstag ist Frühstückgeschirr mit einem verliebten Schäfchenpaar als Design. Und wer gerne gemeinsam kocht, wird sich über Pfannenwender aus Holz mit gestanztem Herz freuen.

Da wird es warm ums Herz

Kleine Geschenke, die lange Freude machen und nicht nur das Herz wärmen sind im Onlineshop von Erwin Müller zu finden. Eine Wärmeflasche in Herzform mit weichem Fleecebezug und der Aufschrift "I mog di" oder Kuscheldecken mit Herzdesign halten die Liebe warm.

Praxistipp: Von Herzen persönlich gestaltet

In der manutextur von Erwin Müller lassen sich Valentinsgeschenke mit einer ganz persönlichen Liebesbotschaft gestalten. Viele verschiedene Artikel, wie Frottierwaren, Servietten, Wohn- und Küchenaccessoires, Bekleidung oder Dekoartikel können ganz einfach online mit Motiven und Text versehen werden. Ob bestickt oder gelasert, in der manutextur gibt es jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr als 1000 Motive stehen zur Auswahl und können mit individuellem Text ergänzt werden. Eine bleibende Erinnerung an einen besonderen Tag.





Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.



Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards gewinnen.



Um sich mit seinen Kernkompetenzen noch besser im Markt zu positionieren, erfolgte im Herbst 2014 eine Umstrukturierung. Unter dem Motto "Ihr Versandhaus für die ganze Familie" steht das Unternehmen auf drei Säulen: "Erwin Müller zu Hause" mit dem bewährten Sortiment für Schlafen, Bad und Wohnen sowie Wäsche & Homewear, "Erwin Müller Tisch & Küche" mit einer großen Auswahl rund um den gedeckten Tisch und die Küchenausstattung für Kochen und Backen und "Erwin Müller für Kinder" mit allem rund um Schlafen, Bad und Wohnen sowie Bekleidung für Kinder von 0-10 Jahren. 2015 kommt mit der Manutextur eine weitere Säule hinzu. Im Online-Shop können unter "manutextur" verschiedenste Produkte gewählt und nach Wunsch individuell bestickt oder gelasert werden.

