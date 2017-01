Rheinische Post: Harter Brexit: BDI-Chef appelliert an die Einheit der EU-Staaten/

Dieter Kempf: "Jetzt herrscht Klarheit"

(ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf hat bei den

anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien über einen harten Brexit

an die Einheit der 27 übrigen EU-Staaten appelliert. "Die EU muss

ihre Einheit gegenüber Großbritannien demonstrieren", sagte Kempf der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).

"Für die Politik in Brüssel und Berlin darf es bei den Verhandlungen

nach dem Brexit-Referendum nur eine Devise geben: Europa

zusammenzuhalten und zu stärken", sagte Kempf nach der Grundsatzrede

der britischen Premierministerin Theresa May, die einen harten Brexit

angekündigt hat. "Die vier Grundfreiheiten der EU sind unverrückbar:

Es darf keine Grenzen geben für Waren und Dienstleistungen, Kapital

und Arbeitnehmer", betonte der Präsident des Bundesverbandes der

Deutschen Industrie (BDI). "Jetzt herrscht Klarheit", sagte der

BDI-Chef. "Wir als Industrie bleiben geschlossen für klare neue

Regeln zwischen EU und dem Vereinigten Königreich", sagte Kempf.







Kommentare zur Pressemitteilung