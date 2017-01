Cooles Design am Strand

Amàre Marbella Beach Hotel begeistert als stylisches „Adults Only“-Resort - STROMBERGER PR übernimmt PR-Arbeit

(firmenpresse) - Für Erwachsene, die das Strandleben lieben: Das Amàre Marbella Beach Hotel verbindet ein „Adults Only“-Konzept mit perfekter Lage direkt am Meer bei traumhaften Ausblicken und urbaner Eleganz. Das Innere des 2015 neu eröffneten Hotels spiegelt die Umgebung mit hellen Farben und maritimen Stilelementen wider. 236 modern eingerichtete Zimmer bilden die Kulisse für einen entspannten Aufenthalt, während cooler DJ-Sound und anspruchsvolles Entertainment mit Bühnenshows und Live-Musik den stimmungsvollen Rahmen liefern. Den Gaumen verwöhnen verschiedene Restaurants, je nachdem ob man lieber ein legeres Essen mit Sand unter den Füßen oder ein Sternemenü genießen möchte. Die Dachterrasse ist das Highlight des Hotels. Als Einzige im Ort verfügt die Belvue Rooftop Bar über einen 360-Grad-Blick auf Marbella. Entspannung bietet das Spa mit Anwendungen der exklusiven spanischen Kosmetikmarke Germaine de Capuccini. Die Übernachtungspreise beginnen bei 200 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück. Reservierungen werden telefonisch kostenfrei unter +49 800 724 3906 oder per Email unter booking(at)amarehotels.com entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich online auf www.amarehotels.com.



Im Amàre Marbella Beach Hotel spielt der Ausblick eine besondere Rolle. Bodentiefe Fenster holen viel Licht und die Umgebung in das Innere des Resorts und lassen das helle Interieur förmlich erstrahlen. In Weiß gehaltene elegante Möbel und maritime Stilelemente als Farbtupfer erzeugen eine freundliche und offene Atmosphäre, in der Gäste stets die Nähe zum Meer spüren. 236 moderne Zimmer empfangen in unterschiedlichen Kategorien und mit klangvollen Namen wie „Oh La La“, „Make it happen“ oder „Dolce Vita“ und verfügen mehrheitlich über geräumige Balkone oder Terrassen mit Meerblick.



Im Amàre Club finden Erholungssuchende in drei Bereichen alles, was das Herz begehrt. Holzbohlen führen die Gäste direkt zum exklusiven Strand namens Amàre Beach, mit seinen gemütlichen Strandliegen und einem eigenen Restaurantbereich.



Verschiedene DJs begleiten ab nachmittags das Sonnenbad mit passenden Klängen, ein Massagebereich lädt zum Wohlfühlen ein. Am Amàre Pool sind die Sonnenbetten mit einem Knopf ausgestattet, um bequem Getränke und Speisen zu bestellen und so genussvoll zu faulenzen. In der Amàre Lounge erwartet die Gäste kulinarische Abwechslung sowie anspruchsvolles Entertainment, Live-Music oder Events.



Die Bar Belvue auf der Dachterrasse mit einzigartigem Panoramablick ist der beste Ort, um die leuchtenden Sonnenuntergänge der Costa de Sol zu genießen. Gemütliche Sessel, coole Loungemusik, schmackhafte Tapas und eine kreative Barkarte stimmen bestens auf den Abend ein. Danach verwöhnt das Buffetrestaurant Mare Nostrum mit mediterranen und internationalen Köstlichkeiten. Wer besonders exquisit speisen möchte, profitiert von der Partnerschaft mit dem benachbarten Sternerestaurant Messina. Feinschmecker reservieren ihren Tisch unkompliziert über die Hotelrezeption, die Restaurantrechnung wird direkt auf das Zimmer gebucht. Im Spa verwöhnt die exklusive spanische Kosmetikmarke Germaine de Capuccini. Südliche Düfte von Lavendel oder Zitrus und pflegendes Olivenöl umschmeicheln bei Anwendungen wie der andalusischen Aroma-Massage die Sinne. Dazu sorgt ein Innenpool mit Hydrotherapie für Entspannung.





Mit seiner Lage direkt an den Toren der Altstadt ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um die Umgebung zu erkunden. Die Gassen des alten Marbella verzaubern mit ihrem arabischen Einfluss und der Plaza de los Naranjos lädt als Herzstück der Stadt zum Verweilen ein. Das Nachtleben an der Costa del Sol begeistert Partygänger mit einem breiten Angebot von szenigen Tapasbars bis hin zu stylischen Clubs mit Beats bis in die Morgenstunden.

