Kappels Weinberg-Brunch mit Live-Musik in Kitzeck

(firmenpresse) - Der Blick schweift über Kappels Weinberg-Steillagen und das Sausal bis nach Slowenien. Gaumen und Sinne werden von den köstlichen Tropfen des Weingutes Kappel und dessen südsteirischen Küchengeheimnissen verzaubert.



Hausgemachte Marmeladen von Helene Kappel, typisches südsteirisches Brot, köstlich Gegrilltes vom Sulmtaler Hendl und dem Woazschwein, Kitze-cker Käse und Sausaler Urgesteinswein: Kappels Weinberg-Brunch (zB 23.04.17, 08.05.17) findet bei jeder Witterung und bei guter Wetterlage in einer ganz besonderen „Genusslage“ statt. Gespeist, getrunken und gelacht wird inmitten des Weinhofes und auf der Terrasse in herrlicher Aussichtslage. Zwischen 11 und 15 Uhr können sich die Teilnehmer unter dem Sulmtaler Himmel durch ein Genießer-Frühstücksbuffet über Vorspeisen, Suppen und Hauptspeisen bis zu köstlichen Desserts „durchschlemmen“. Die Betonung liegt auf regionalen Spezialitäten, teilweise direkt vom Bauernhof. Zur Hochstimmung trägt auch die Band Sidestep featuring Angie King bei – und natürlich die bekannt guten Weine aus dem Hause Kappel. Auf den etwa drei Hektar Steillagen rings um das Gut werden Klassik- und Urgesteinsweine der Sorten Welschriesling, Riesling, Grau- und Weißburgunder, Chardonnay, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Blauer Zweigelt und Cabernet Sauvignon ausgebaut. Als genüsslicher Start in den Tag empfiehlt sich zum Frühstück ein Glas „Pink Therese“, ein Frizzante vom Blauen Zweigelt. Gelegenheit zur Verkostung der Urgesteinsweine aus dem Hause Kappel gibt es auch im Rahmen einer Besichtigung des Weingutes und bei einem Lunch- oder Dinnermenü am „zweisamen“ Klapotetz-Platzl des Weinguts Kappel. www.wein-wellness-hotel.at



Kappels Weinberg-Brunch

Frühstücksklassiker, saisonale kulinarische Höhepunkte rund um das Sulmtaler Hendl, das steirische Woazschwein, Kitzecker Käse und köstliche Süßspeisen; Sound von Sidestep feat. Angie King

Termine: 23.04.17 + 08.05.17, jeweils 11–15 Uhr – Preis: ab 49 Euro p. P. (weitere Termine auf Anfrage)



Reservierung unter 03456/2347 oder office(at)weinhof-kappel.at



