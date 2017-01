Neue Vertretung für Rehm Thermal Systems

Exmore wird offizieller Distributor in den Benelux-Ländern

Exmore Team (Bildquelle: Exmore Group)

(firmenpresse) - Seit 1. Januar 2017 übernimmt die Firma Exmore die Vertretung von Rehm Thermal Systems in den Vertriebsgebieten Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Damit haben Kunden in den Benelux-Ländern ab sofort einen direkten Ansprechpartner in allen Fragen rund um das innovative Produktportfolio von Rehm.

"Um neue, innovative Produkte am Markt etablieren zu können, bauen wir unsere internationale Vertriebsstruktur kontinuierlich aus. Durch die Kooperation mit Exmore stärken wir unser weltweites Netzwerk und bieten unseren Kunden einen direkten Technologie- und Servicesupport vor Ort", betont Michael Hanke, Vertriebsleiter bei Rehm Thermal Systems.

Die Firma Exmore wurde in Beerse, Belgien, gegründet und blickt auf eine knapp 25-jährige Erfahrung zurück. "Die Exmore Group ist bereits seit vielen Jahren mit dem Vertrieb von Equipment für die Produktion von Elektronikkomponenten und exzellenten Servicedienstleistungen eine feste Größe auf dem Elektronikmarkt in Benelux. Weltweit haben wir uns außerdem mit hochwertiger Verbindungstechnik einen Namen gemacht. Dies ist die perfekte Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma Rehm. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte", erklärt Luc Sneyders, Geschäftsführer der Exmore Group.

Das Unternehmen ist in vielfältigen Branchen aktiv, unter anderem in der Elektronikindustrie, Telekommunikation, Computer, Automotive, Pharmazie, Luft- und Raumfahrttechnologie sowie Verteidigungstechnik. Zwei Faktoren sind in dieser Hinsicht entscheidend: die belgische Präzision und das Engagement, Kunden neue Produkte mit cleverer Technologie dahinter zu liefern. "Rehm gilt als Marktführer im Bereich der thermischen Systemlösungen, ergänzt unser breites Produktportfolio optimal und unterstützt besonders unser Bestreben, innovative Lösungen für unsere Kunden zu realisieren", sagt Luc Sneyders.

http://www.rehm-group.com



Maschinenbau

Rehm Thermal Systems GmbH

Rehm Thermal Systems GmbH

Anna-Katharina Peuker

Leinenstrasse 7

89143 Blaubeuren

ak.peuker(at)rehm-group.com

07344-9606746

http://www.rehm-group.com



Rehm Thermal Systems GmbH

Anna-Katharina Peuker

Stadt: Blaubeuren

