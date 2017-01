Musik-Streaming als Business-to-Business-Lösung: Gema freie Musik für Geschäftsflächen

Hotellerie, Gastronomie, lokaler Einzelhandel setzen, wenn es um die Atmosphäre geht, auf gute Musik zur Beschallung ihrer Geschäftsflächen.

(firmenpresse) - Musik ist ein wichtiges Instrument zur positiven Gestaltung von öffentlichen Flächen. Die Publikumswahrnehmung von Aufenthaltsbereichen in der Hotellerie, Gastronomie und im lokalen Einzelhandel ist wesentlich bestimmt von der auf diesen Bereichen zur Beschallung eingesetzten Musik. Das ist keine neue Erkenntnis, sondern der Grund dafür, dass Musik im öffentlichen Bereichen fast allgegenwärtig ist.



Allerdings ist die Versorgung solcher Bereiche mit Musik in der Vergangenheit mit nicht unerheblichen technischen und personellem Aufwand verbunden gewesen.



Das Unternehmen MUSIC2BIZ hat diesen Aufwand für seine Nutzer auf ein Minimum reduziert. Gelingen konnte das durch optimierte Prozesse, den Einsatz intelligenter online Technik und die Zusammenstellung eines kostengünstigen Gema freien Musikangebots. Die Idee hinter MUSIC2BIZ erklärt Klaus Nowak, einer der Gesellschafter kurz und bündig im MUSIC2BIZ-Video.



Hinsichtlich der Qualität der angebotenen Musik und des gebotenen Service geht das junge Unternehmen keine Kompromisse ein.

Beim Technikkonzept waren die Anforderungen "Betriebssicherheit" und "Mandantenfähigkeit" Priorität Nummer 1: Sowohl die optional zum Einsatz kommenden Hardware-Komponenten als auch Software-Player, der übrigens kostenlos zur Verfügung gestellt wird, verfügen über einen Offline-Musik-Speicher. Sollte aufgrund von Internetproblemen das online Streaming einmal zeitlich befristet nicht möglich sein, wird die Musikversorgung automatisch über den Offline-Musik-Speicher sichergestellt.



Beim Musikkonzept von MUSIC2BIZ standen neben Gemafreiheit, hochwertige Komposition und professionelle Produktion als Anforderung an die einzusetzende Musik ganz oben auf der Prioritäten-Liste. Schon heute bietet MUSIC2BIZ eines der größten gemafreien Musik-Archive in Europa. Das Musik-Programm wird ständig erweitert und aktualisiert. Denn nichts ist für ein attraktives Musik-Programm so kontraproduktiv wie Musik, die sich ständig wiederholt. Die Mitarbeiter sind der Musik dauerhaft ausgesetzt, deswegen ist neben der Qualität der Musik, die Vielfalt des Musik-Programms entscheidend für die Akzeptanz des MUSIC2BIZ-Angebotes am Markt.





Diese Kombination aus hoher Qualität und Vielfalt gepaart mit reduzierten Betriebskosten macht MUSIC2BIZ als Streaming-Dienstleister attraktiv für jede Unternehmensgröße. Jeder Kunde von MUSIC2BIZ hat Zugang zum gesamten Musik-Programm ganz gleich, ob es sich um den Betreiber eines lokalen Einzelhandelsgeschäftes, eines Hotels oder Restaurants oder um eine landesweit agierende Unternehmenskette handelt.



Allen Kunden steht ein Online-Backend mit Zugriff auf des Musik-Programm und der Möglichkeit eigene Playlisten zu erstellen und zu verwalten. Über dieses Backend kann jeder Kunden selbst bestimmen, in welchem Bereich seiner Geschäftsflächen welche Musik abgespritzt wird. Gerade für Filialisten, für Handels- Hotel- oder Restaurant-Ketten ist die problemlose technische Skalierbarkeit einerseits und die zentrale online Verwaltbarkeit andererseits eine wichtiger Grund sich für MUSIC2BIZ zu entscheiden.



Interessierte Unternehmen haben jederzeit die Möglichkeit sich von der Qualität des Service mittels eine kostenlosen Testzugangs zu überzeugen. Zum Gratis-Test anmelden kann man sich auf der MUSIC2BIZ-Webseite.



Für alle, die nähere Informationen zu den beschriebenen Musik-Services suchen, sind Details und Kontaktdaten auf music2biz.com zu finden.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://music2biz.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Musik-Streaming als Business-to-Business-Lösung: Gema freie Musik für Geschäftsflächen





"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

MUSIC2BIZ - Gute Musik für gute Geschäfte

Leseranfragen:

Tannenstraße 1A, 85579 Neubiberg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.01.2017 - 16:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1445413

Anzahl Zeichen: 3832

Kontakt-Informationen:

Firma: MUSIC2BIZ - Gute Musik für gute Geschäfte

Ansprechpartner: Volker Schnaars

Stadt: Neubiberg

Telefon: +498995472847



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.