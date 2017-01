Mit Herz und Seele schreibt Gerda Gutberlet-Zerbe sich in die Herzen der Menschen!

Diese Buchtipps haben es in sich. Ob die große LIEBE oder LEIDvolle Tage alles hat seine Zeit in dieser Pressemeldung!

(firmenpresse) - (NL/5335101104) Wir können unsere Zukunft sehr erfolgreich gestalten - und haben deshalb auch unser Schicksal weitgehend in der Hand. Es hängt von unserem Verhalten ab, ob uns Menschen Türen öffnen oder sie kennen uns gar nicht und verschließen sie wieder: Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einen positiven NAMEN machen, um nicht im Armenhaus der Geschichte oder als Verbrecher diese Welt wieder zu verlassen. Gerda Gutberlet-Zerbe schreibt Bücher aus ganz verschiedenen Problemkreisen des Lebens, aber auch Romane auf die das Wort LIEBE ganz besonders zutrifft. Die große LIEBE finden, wer träumt nicht davon - auch in reiferen Jahren ist es lange schon kein TABU mehr. Liebe zum Leben, zur Schönheit und den Blick sich für das Schöne in dieser Welt zu bewahren, ist eine ganz besondere positive Motivation, damit Lebens-Erfolge gelingen können.

Bücher für die dunklere Jahreszeit im Herbst und Winter, zum Geburtstag, Hochzeitstag und mehr der Gelegenheiten, die das Leben step by step uns anzeigt!

Gerda Gutberlet-Zerbe trägt das Herz am richtigen Fleck. Außerdem ist die Autorin neugierig und offen und hat einige ihrer Visionen schon erfolgreich umgesetzt immer voraus schauend, um Probleme zu erkennen und soweit möglich auch so zu verändern, dass WIN-WIN-Situationen entstehen. Und warum? Das lesen Sie beispielsweise in dem Buch DEPRESSIONEN besiegen punktgenau erklärt.

* LEBENSVISIONEN

Die Philosophie der Autorin Gerda Gutberlet-Zerbe lautet: Es macht vieles leichter wenn man sieht, dass andere Menschen ihr Tal der Tränen überwinden und zu neuem Mut, Kraft und Lebenswillen finden.

Gerda Gutberlet Zerbe hat sich in ihrem Leben das Ziel gesetzt, anderen Menschen zu helfen. Die psychisch selbstbetroffene Autorin möchte anhand ihres Leidensweges deutlich machen, wie sie ihre Psychosen überwinden konnte, und schrieb aus diesem Grunde ihre Biografie (2. Auflage).

Die Autorin beschreibt auf lockere Art ihr Leben, dass sich sicher der eine oder andere hierin wiedererkennen wird. Für all diejenigen kann dieses Buch tatsächlich der Schlüssel zum Glück sein. Zumindest bekommen die Pessimisten unter uns die Gelegenheit, ihr eigenes Leben zu überdenken und es vielleicht auch mal von einer anderen Seite aus zu sehen.

Ein außergewöhnliches Buch, in dem es auch um die Freiheit des Herzens und die Kraft der Vergebung geht.

Buchdaten:

Lebensvisionen

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7347-7848-3 - 17,99

* DEPRESSIONEN besiegen

Hier finden Sie das Buch eines Menschen, der dieses Etappen-Ziel, nach mehr als 40 Jahren Arbeit mit sich und anderen Menschen nunmehr erreicht hat und simpel aufzeigt, wie es funktioniert! Und dieser Erfolg ist universell, er gilt immer und für jeden Menschen, der sich nahe vor oder tief in diesem Krankheitsbild von Depressionen & Co. befindet.

Und an dieser Stelle erwähne ich abgewandelt die Worte des großen, des wirksamsten Trainers Deutschlands und Mentors, Nikolaus B. Enkelmann: Sobald es einer geschafft hat, schaffen es weitere Menschen auch und es bestätigt damit gleichzeitig auch die Philosophie des Erfolgreichen Weges aus dem über 40 Jahre tätigen ENKELMANN-System und seinen Büchern einschließlich CDs.

Die mentale Fitness aus dem Sport hat uns dabei geholfen. Und es hat sich bestätigt, was Gerda Gutberlet-Zerbe erhoffte: Mental-Training stoppt Depressionen! Es sind und waren die Barrieren im DENKEN, in den Köpfen der Menschen, dass diese Krankheit lebenslang nicht zu besiegen sei. Aber Depressionen zu besiegen, das ist heute und hier in diesem Buch nun Wahrheit geworden und aufgezeigt!

Buchdaten:

DEPRESSIONEN besiegen

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand, Norderstedt - 18,99 Euro

ISBN-10: 3734761573 und ISBN-13: 978-3734761577

* Liebe? Leidenschaft! Doppelleben!

In der Regel haben wir von der Liebe eine verklärte und romantische Vorstellung, sowie es in vielen Romanen auch beschrieben wird. Hitze, Wollust, Rausch und eine bittersüße Verwirrung sind Momente, die die Autorin Gerda Gutberlet-Zerbe in ihrem Roman sehr gut beschrieben hat!

Rocky - mein gutaussehender, blonder Schulfreund mit einem stahlblauen Augenpaar - ein Strahlemann, ein Casanova, der die Damenwelt nach allen Regeln der Kunst an der "Nase herumzuführen" weiß. Der sich schließlich während seiner Ehe in ein Doppelleben verwickelt, das ihm ernst zu nehmende Herzattacken bereitet. Beruflich ist er zum Visionär aufgestiegen, der seine Leute für sich arbeiten lässt, auch seine "geliebten" Frauen. Doch das Leben gibt ihm, was er verdient, er muss schließlich vom Doppelleben seiner Geliebten Hedwig erfahren, die sich vor dem Einzug ins Traumhaus kurzum für einen anderen Mann entscheidet: Fassungslos und alleine gelassen findet er zurück zu seiner Jugendliebe Susi, die sich zu einer atemberaubenden Schönheit entpuppt hat und der er vollkommen verfallen ist. Aber Susi bleibt nur ein Verlobungstraum für ihn, sie "zahlt ihm heim", was er ihr an Wahrhaftigkeit, auch in ihren Jugendtagen schuldig geblieben ist ...

Buchdaten:

Liebe? Leidenschaft! Doppelleben!

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand, Norderstedt 8,90 Euro

ISBN-10: 3833482885 und ISBN-13: 978-3833482885

* . Wenn aber das Wort LIEBE auf ein Buch zutrifft, dann sicher auf dieses hier

Rudi - Mann o Mann

Die große LIEBE finden, wer träumt nicht davon? Aber seinem Leben zudem ein Ziel geben, der kann hier lesen, wie das gehen kann und was vorher alles noch passierte... wie man Berge versetzt, die noch niemand erklommen hat!

Dieser Roman zeigt auf, dass es auch in der Welt von finanziell großem Reichtum, ebenso große Liebes-Verwicklungen geben kann und dass es eine hohe Kunst ist, trotzdem nicht in einer Insolvenz zu enden. Aber wer ist in diesem Roman dafür zuständig? Es gibt nur eine Person, die dies bewusst oder unbewusst verhindert und das ist nicht zufällig eine Frau, denn hinter jedem erfolgreichen Mann, steht nicht nur laut Volksmund eine zielstarke Frau!

Buchdaten:

Rudi - Mann o Mann

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand, Norderstedt 8,90 Euro

ISBN-10: 3734731275

ISBN-13: 978-3734731273

* KOMA: DASEIN zwischen Leben und Tod

Fredi erlebt aufgrund eines Sportunfalls ein Koma, die schwerste Form von Bewusstseinsstörung und erwacht nach mehr als 17 Tagen wieder zum Leben. Seinem erfolgreichen Berufsleben als Bau-Ingenieur wird dadurch ein jähes Ende gesetzt. Dennoch, Fredi entwickelt sich zum Lebenskünstler und gelegentlich auch zum Verdrängungskünstler. Lara wird die Frau an seiner Seite und erlebt in seinem Nach-Koma-Leben aufregende Zeiten, die in diesem Buch eindrücklich geschildert werden. Heidemarie fällt nach einem tragischen Motorrad-Unfall mit Genickbruch ins Koma. Dennoch sie überlebt und als sie ins Leben zurück erwacht, ist nichts wie vorher. Birgit wird nach einem Reit-Unfall aufgrund eines doppelten Beckenbruches narkotisiert und erhält dabei Einblicke ins Jenseits. Sie schildert fast unglaublich, aber sehr eindrücklich ihr Erleben und bringt Botschaften aus dem Jenseits mit. Gerda Gutberlet-Zerbes Motto: Es gibt immer einen Weg - der sich manchmal auch erst in "Zeit-Warte-Zeiten" vollendet findet.

Buchdaten:

KOMA: Zwischen Leben und Tod

Autorin: Gerda Gutberlet-Zerbe

Verlag: Books on Demand, Norderstedt 7,99 Euro

ISBN-10: 3738612211 und ISBN-13: 978-3738612219

Wenn Sie an einem engl. Buch interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Autorin auf.

* Gerda Gutberlet-Zerbe: My Vision of Life

Gerda Gutberlet-Zerbe was born as the eldest daughter of three in Fulda on 6th June, 1951.

She set herself the goal of writing her biography to give insights into her life as a worker, wife and mother with a hectic lifestyle.

A child and a career - two things that go together well if you really want it.

Moments of seemingly never-ending joy and moments that lacerated her heart have both been constant companions on her journey through life. A child from a rural area, Gerda started a fairy-tale marriage in Essen to file for divorce in 1974, only one and a half years later. She married again, in 1979, and this time, things worked out amazingly well.

We follow her on her way into the power centre of a medium-sized industrial enterprise - a firm that benefits from Gerdas enthusiasm and energy. Unfortunately, the on-going bullying there takes its toll and Gerda reaches a turning point in her life. After a blow to her career, forced unto her by illnesses, she decides to get back to work and start over again as a school secretary. For 13 years, she becomes the "good soul" of that school.

In 2005, she works with a mental coach who helps her to bring her very individual strengths to the surface and encourages her to find an inner balance.

Innovation prize of German economy

The first prize of the world!

The way to a fullfilling meaningful life

New chances for

psychoses Depressions Burnout

Part I, II, III

AWPSG-Strategie

[The summary of contents]

* Scheherazades Suppen

Gerda Gutberlet-Zerbe zaubert raffinierte orientalische Suppen aus tausend und eine Nacht.

Hier kommen die Gourmets auf ihre Kosten. Die Rezepte sind raffiniert gezaubert und der orientalischen Küche angepasst.

Das 10. Scheherazadebuch ist im Buchhandel angekommen.

Viele verschiedene Autoren beteiligen sich nacheinander an diesem Großprojekt, die auf einer Idee von der Autorin Jutta Schütz basiert. In der Einleitung erzählt die Autorin Schütz (in jedem Buch zu finden) kurz die Geschichte von Scheherazade. Sie basiert auf einer alten persischen Märchensammlung mit dem Namen Hezâr Afsâna, Tausend Mythen.

Anschließend kommen die Rezepte des Autors.

Mit ihren Gerüchen von Safran, Cayennepfeffer, Zimt, Kurkuma und Koriander ist die orientalische Küche ein wahres Feuerwerk für unsere Sinne.

Auch hier in Deutschland hat die orientalische Küche viele Anhänger gefunden. Die große Vielzahl an unterschiedlichen Gewürzen und Geschmacksrichtungen sorgt für große Abwechslung auf dem Speiseplan.

Buchdaten:

Scheherazades Suppen

Gutberlet-Zerbe, Gerda

ISBN 978-3-7347-6368-7

Verlag: Books on Demand - 3,99

Hedwig Gerda Gutberlet-Zerbe ist 1951 in der DOM-Stadt Fulda/Hessen geboren. Sie ist verheiratet mit dem Bau-Ingenieur Willi Zerbe. Hat eine erwachsene Tochter, inzwischen einen Enkelsohn und wohnt heute in Giesen - vor den Toren der Messe- und Industriestadt HANNOVER.

Sie war viele Jahre die rechte Hand der Geschäftsleitung in großen Industrie-Unternehmen. Jetzt arbeitet sie als Mental-Coach/Persönlichkeitstrainer und begleitet Menschen aus depressiven Krisensituationen.

Sie hat Spezielles Coaching seit 2005, Tätigkeit als "Mutmacherin für Menschen mit Depressionen" Video: in neuem Fenster öffnen www.hilfe-depressionen.de/video/ zur Antistigmatisierung und Enttabuisierung 2009 2011, Einladung 2011 zum DGPPN Kongress und Vorstellung der AWPSG-Strategie(R) www.hilfe-depressionen.de/awpsg

Ihr Motto: Es gibt immer einen Weg.... und manchmal bildet sich eine ganz besondere Lebensberufung erst aus erfolgreich überstandenen Krisensituationen heraus und nach Zeit-Warte-Zeiten kommen die Diamanten, die das Leben vielfach geschliffen hat, erst zum Strahlen!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gerda Gutberlet-Zerbe

